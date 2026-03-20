    OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు- 11 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 5 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒకేదాంట్లో 4!

    OTT Release Movies Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 11 సినిమాలు ఉంటే, అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 5 మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇక వీటన్నింటిలో ఒకేదాంట్లో 4 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

    Mar 20, 2026, 06:15:23 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. వాటిలో హారర్ థ్రిల్లర్స్ నుంచి రొమాంటిక్ డ్రామా వరకు అన్ని రకాల జోనర్ సినిమాలు ఉన్నాయి. మరి ఆ ఓటీటీ సినిమాలు, స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఏంటో ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    పీకీ బ్లైండర్స్ ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ బ్రిటీష్ క్రైమ్ డ్రామా థ్రిల్లర్ మూవీ)- మార్చి 20

    బోర్డర్ 2 (హిందీ వార్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ డ్రామా చిత్రం)- మార్చి 20

    ది రైజ్ ఆఫ్ ది రెడ్‌ హాట్ చిల్లి పెప్పర్స్ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్)- మార్చి 20

    ఏ డిఫరెంట్‌ మ్యాన్‌ (ఇంగ్లీష్ హారర్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 20

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    డెడ్‌లాఖ్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ కామెడీ మిస్టరీ పోలీస్ ప్రొసీజరల్ వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 20

    అమోర్‌ యానిమల్‌ (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్‌)- మార్చి 20

    కంపెనీ రిట్రీట్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 20

    జీ5 ఓటీటీ

    హే బల్‌వంత్ (తెలుగు అడల్డ్ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం)- మార్చి 20

    జటాధర (తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 20

    కాసర్‌గడ్ ఎంబసీ (మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 20

    సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    ఫోర్త్ ఫ్లోర్ (తమిళ సైకలాజికల్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- మార్చి 20

    వలవారా (కన్నడ రూరల్ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 20

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ

    చిరాయా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ మ్యారిటల్ రేప్ సోషల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 20

    ఆహా ఓటీటీ

    అమరావతికి ఆహ్వానం (తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- మార్చి 20

    హోయ్‌చోయ్ ఓటీటీ

    థకుమర్ ఝులి (బెంగాలీ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 20

    లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ

    డెడ్ ఆఫ్ వింటర్ (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సర్వైవల్ డ్రామా ఫిల్మ్)- మార్చి 20

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ 16 సినిమాలు

    ఇలా ఇవాళ (మార్చి 20) ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా బోర్డర్ 2, పీకీ బ్లైండర్స్ ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్, ఏ డిఫరెంట్ మ్యాన్, సుధీర్ బాబు జటాధర, కాసర్‌గడ్ ఎంబసీ, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, సుహాస్ హే బల్‌వంత్, డెడ్ ఆఫ్ వింటర్ సినిమాలు ఉన్నాయి.

    స్పెషల్‌గా 11-తెలుగులో 5- ఒకేదాంట్లో 4

    వీటితోపాటు దివ్య దత్తా చిరాయా, డెడ్‌లాఖ్ సీజన్ 2, ధన్య బాలకృష్ణ అమరావతికి ఆహ్వానంతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 11 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 5 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇక ఒక్క నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోనే నాలుగు సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ అవడం విశేషం.

