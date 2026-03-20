OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు- 11 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 5 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒకేదాంట్లో 4!
OTT Release Movies Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 11 సినిమాలు ఉంటే, అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 5 మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇక వీటన్నింటిలో ఒకేదాంట్లో 4 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో హారర్ థ్రిల్లర్స్ నుంచి రొమాంటిక్ డ్రామా వరకు అన్ని రకాల జోనర్ సినిమాలు ఉన్నాయి. మరి ఆ ఓటీటీ సినిమాలు, స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటో ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
పీకీ బ్లైండర్స్ ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ బ్రిటీష్ క్రైమ్ డ్రామా థ్రిల్లర్ మూవీ)- మార్చి 20
బోర్డర్ 2 (హిందీ వార్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ డ్రామా చిత్రం)- మార్చి 20
ది రైజ్ ఆఫ్ ది రెడ్ హాట్ చిల్లి పెప్పర్స్ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్)- మార్చి 20
డెడ్ ఆఫ్ వింటర్ (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సర్వైవల్ డ్రామా ఫిల్మ్)- మార్చి 20
ఇలా ఇవాళ (మార్చి 20) ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా బోర్డర్ 2, పీకీ బ్లైండర్స్ ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్, ఏ డిఫరెంట్ మ్యాన్, సుధీర్ బాబు జటాధర, కాసర్గడ్ ఎంబసీ, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, సుహాస్ హే బల్వంత్, డెడ్ ఆఫ్ వింటర్ సినిమాలు ఉన్నాయి.