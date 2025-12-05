ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 17 సినిమాలు- 11 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 6 ఇంట్రెస్టింగ్- హారర్, రొమాన్స్, కామెడీ జోనర్లలో!
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 17 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 17 సినిమాలు ఉన్నాయి. అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 6 మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి ఆహా వరకు, హారర్ థ్రిల్లర్ టు రొమాంటిక్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 17 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి ఆహా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ వరకు ఈ సినిమాలు ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. అలాగే, హారర్ థ్రిల్లర్ నుంచి రొమాంటిక్ డ్రామా వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
ది గర్ల్ఫ్రెండ్ (తెలుగు రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ)- డిసెంబర్ 05
జే కెల్లీ (ఇంగ్లీష్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 05
వాటితోపాటు అరసయ్యన ప్రేమ పసంగ, ఘర్వాలీ పెడ్వాలీ, ది ప్రైస్ ఆఫ్ కన్ఫెషన్, లవ్ అండ్ వైన్తో కలిపి మొత్తంగా 11 సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి. ఇందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 6 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
