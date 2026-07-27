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    Weight loss tips : 30 నిమిషాల కార్డియో vs 10వేల అడుగులు.. వెయిట్​ లాస్​కి ఏది బెస్ట్?

    Cardio vs walking : ఫిట్‌నెస్, బరువు తగ్గే ప్రయాణంలో రోజుకు 10,000 అడుగులు నడవాలా లేదా 30 నిమిషాలు కార్డియో చేయాలా అనే సందేహం చాలామందికి ఉంటుంది. ఈ రెండింటిలో ఎక్కువ క్యాలరీలు దేనిలో కరుగుతాయి? మీ శరీరానికి ఏది సరిపోతుందో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 27, 2026, 06:00:08 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ఫిట్‌నెస్ ప్రపంచంలో ప్రతిఒక్కరి ప్రధాన లక్ష్యం.. బరువు తగ్గడం లేదా శరీరాకృతిని సరిగ్గా ఉంచుకోవడం! దీనికోసం మార్కెట్‌లో ఎన్నో రకాల డైట్ ప్లాన్లు, వర్కౌట్ ప్రోగ్రామ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ.. ఇప్పటికీ మెజారిటీ ప్రజలు ఎంచుకునే సులువైన మార్గాలు రెండే: ఒకటి రోజువారీ నడక, రెండోది కార్డియో ఎక్సర్‌సైజ్. అయితే బరువు వేగంగా, ఆరోగ్యకరంగా తగ్గాలంటే రోజూ 10,000 అడుగులు వేయడం మంచిదా? లేదా నిత్యం 30 నిమిషాలు కష్టపడి కార్డియో వర్కౌట్ చేయడం ఉత్తమమా? అనే చర్చ ఎప్పుడూ నడుస్తూనే ఉంటుంది.

    కార్డియో వర్సెస్ వాకింగ్..
    కార్డియో వర్సెస్ వాకింగ్..

    ఈ రెండూ కూడా క్యాలరీలను కరిగించి, శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడినప్పటికీ.. వీటి ద్వారా లభించే ఫలితాలు, మన శ్రమ, జీవనశైలి ఆధారంగా వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అవి..

    30 నిమిషాల కార్డియో వర్కౌట్..

    మరోవైపు, 30 నిమిషాల నిర్దిష్టమైన కార్డియో వ్యాయామాలు (రన్నింగ్, సైక్లింగ్, స్కిప్పింగ్ మొదలైనవి) గుండె వేగాన్ని పెంచి, తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ క్యాలరీలను కరిగిస్తాయి. తక్కువ సమయంలో వేగవంతమైన ఫలితాలు కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అయినప్పటికీ, ఇది శరీరానికి కాస్త శ్రమతో కూడుకున్నది కావడం వల్ల ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా చేయడం కొందరికి కష్టంగా మారవచ్చు.

    10,000 అడుగుల వాకింగ్..

    రోజుకు 10,000 అడుగులు నడిస్తే.. శరీరం రోజంతా చురుగ్గా ఉంటుంది. ఇది ఏ వయసు వారైనా, ఎలాంటి ఫిట్‌నెస్ స్థాయి ఉన్నవారైనా సులభంగా చేయగలిగే తక్కువ తీవ్రత కలిగిన వ్యాయామం ఇది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే ఫిట్‌నెస్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే వారికి, బరువును క్రమంగా నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి నడక అద్భుతంగా తోడ్పడుతుంది.

    క్యాలరీలు కరిగించడంలో తేడా ఏంటి?

    బరువు తగ్గడానికి అసలైన సూత్రం క్యాలరీలను కరిగించడమే! ఈ విషయంలో రెండు వ్యాయామాల సామర్థ్యం ఇలా ఉంటుంది:

    10,000 అడుగుల నడక: మీ శరీర బరువును బట్టి రోజుకు 10,000 అడుగులు వేస్తే దాదాపు 350 నుంచి 500 క్యాలరీలు కరుగుతాయి. కాస్త వేగంగా నడవడం (బ్రిస్క్ వాకింగ్) లేదా ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో (ఇన్​క్లైన్) నడవడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ క్యాలరీలు కరిగించవచ్చు.

    30 నిమిషాల కార్డియో: అరగంట సమయం తీవ్రమైన కార్డియో వర్కౌట్ చేయడం ద్వారా 150 నుంచి 250 క్యాలరీలు మాత్రమే కరుగుతాయి.

    30 నిమిషాల కార్డియోతో కలిగే ప్రయోజనాలు..

    కేవలం క్యాలరీలు కరగడమే కాకుండా, గుండె ఆరోగ్యానికి, శ్వాసకోశ సామర్థ్యానికి కార్డియో వర్కౌట్ అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది.

    హై-ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ వంటి కార్డియోలు చేయడం వల్ల వర్కౌట్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా కొన్ని గంటల పాటు క్యాలరీలు కరుగుతూనే ఉంటాయి.

    బిజీ లైఫ్‌స్టైల్‌లో వ్యాయామానికి సరిగ్గా 30 నిమిషాల సమయం మాత్రమే కేటాయించగలవారికి ఇది చాలా సమర్థవంతమైన మార్గం.

    10,000 అడుగుల నడకతో కలిగే ప్రయోజనాలు..

    రోజంతా నడవడం వల్ల శరీర శక్తి వ్యయం పెరిగి ఎక్కువ క్యాలరీలు కరుగుతాయి.

    తీవ్రమైన వర్కౌట్లలాగా ఇది మిమ్మల్ని తీవ్ర అలసటకు గురిచేయదు. తీవ్రమైన కార్డియో చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఆకలి వేసి, కరిగించిన క్యాలరీల కంటే ఎక్కువగా తినే ప్రమాదం ఉంటుంది. నడకలో ఆ సమస్య ఉండదు.

    వర్కౌట్ వల్ల బాగా అలసిపోతే రోజంతా నీరసంగా పడుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ 10,000 అడుగుల లక్ష్యం రోజంతా మిమ్మల్ని ఉత్తేజంగా ఉంచుతుంది.

    కార్డియో వర్సెస్ వాకింగ్- మీరేది ఎంచుకోవాలి?

    మీ ఫిట్‌నెస్ స్థాయి, దినచర్య, శరీర తత్వాన్ని బట్టి ఏది ఎంచుకోవాలో నిర్ణయించుకోవాలి. బరువు తగ్గడానికి ఏ ఒక్క విధానం మాత్రమే కాకుండా, ఈ రెండింటినీ సమతుల్యం చేసే ‘హైబ్రిడ్ అప్రోచ్’ని అనుసరించడమే అత్యంత సమర్థవంతమైన మార్గమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    ఉత్తమ ఫలితాల కోసం ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి:

    రోజువారీ నడక: రోజుకు కనీసం 7,000 నుంచి 10,000 అడుగులు నడవడాన్ని అలవాటు చేసుకోండి.

    వారంలో కార్డియో: వారానికి 2 నుంచి 3 రోజులు 30 నిమిషాల పాటు పవర్ ఫుల్ కార్డియో వర్కౌట్ చేయండి.

    సమతుల్యాహారం: దీనితో పాటు ప్రొటీన్, ఫైబర్ కలిగిన సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల వేగంగా, శాశ్వతంగా బరువు తగ్గొచ్చు!

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Weight Loss Tips : 30 నిమిషాల కార్డియో Vs 10వేల అడుగులు.. వెయిట్​ లాస్​కి ఏది బెస్ట్?
    Home/Lifestyle/Weight Loss Tips : 30 నిమిషాల కార్డియో Vs 10వేల అడుగులు.. వెయిట్​ లాస్​కి ఏది బెస్ట్?
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