Cinnamon Water : రోజూ ఉదయం దాల్చినచెక్క నీరు తాగితే.. బరువు తగ్గడంతో పాటు కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు ఇవే..
Cinnamon Water health benefits : మన వంటింట్లో దొరికే మసాలా దినుసుల్లో దాల్చినచెక్క అత్యంత కీలకమైనది. ప్రతిరోజూ ఉదయం పరగడుపున దాల్చినచెక్క నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువును సులభంగా నియంత్రించుకోవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భారతీయుల వంటగది ఒక అద్భుతమైన ఔషధాల గని. రుచికరమైన వంటకాల కోసం మనం వాడే వివిధ రకాల మసాలా దినుసులు కేవలం రుచిని మాత్రమే కాకుండా, శరీరానికి కొండంత ఆరోగ్యాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తాయి. అలాంటి వాటిలో 'దాల్చినచెక్క' అత్యంత ముఖ్యమైనది. బిర్యానీ, ఘాటైన మసాలా కూరలు, నోరూరించే స్వీట్లు, అంతేకాకుండా మన దేశంలో కోట్ల మంది ఇష్టపడే మసాలా చాయ్లో దాల్చినచెక్క లేకపోతే ఆ రుచే వేరు. అయితే, కేవలం సువాసన కోసమే కాకుండా, ప్రాచీన కాలం నుంచి ఆయుర్వేదంలో దీనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.
ముఖ్యంగా ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్య అధిక బరువు. బరువు తగ్గడానికి రకరకాల డైట్లు, వ్యాయామాలు చేసే వారు తమ రోజువారీ జీవనశైలిలో చిన్న మార్పు చేసుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయని తాజా అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున ఒక గ్లాసు దాల్చినచెక్క నీరును తాగడం వల్ల శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు కరగడమే కాకుండా, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి.
జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు చేసే 'ప్రోబయోటిక్' గుణాలు.,
‘న్యూట్రిషన్ రీసెర్చ్’ అనే అంతర్జాతీయ జర్నల్లో ప్రచురితమైన ఒక తాజా పరిశోధన ప్రకారం, దాల్చినచెక్క జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని తేలింది. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో ఉండే ప్రోబయోటిక్ వంటి లక్షణాలు గట్ హెల్త్ని కాపాడతాయి. మనం తిన్న ఆహారం సక్రమంగా జీర్ణమై, అందులోని పోషకాలను శరీరం పూర్తిగా గ్రహించాలన్నా, జీవక్రియలు వేగవంతం కావాలన్నా జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా ఉండటం చాలా అవసరం. జీర్ణక్రియ బాగున్నప్పుడే బరువు తగ్గడం సులువవుతుంది.
దాల్చినచెక్క నీరుతో కలిగే ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు..
అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరానికి చెక్: చాలా మందికి తిన్న వెంటనే కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించడం, గ్యాస్ సమస్య రావడం సహజం. దాల్చినచెక్క నీరు జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేసి, తిన్న ఆహారం సులభంగా అరిగేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల కడుపులో అసౌకర్యం తొలిగిపోతుంది.
బ్లడ్ షుగర్ నియంత్రణ: రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగడం లేదా తగ్గడం వల్ల తరచూ ఆకలి వేస్తుంటుంది. ఫలితంగా అవసరం లేకపోయినా ఏదో ఒకటి తినేస్తుంటారు. దాల్చినచెక్క నీటిని తాగడం వల్ల ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెరిగి, బ్లడ్ షుగర్ అదుపులో ఉంటుంది. ఇది మితిమీరిన ఆకలిని నియంత్రించి, జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరికను తగ్గిస్తుంది.
మెటబాలిజం పెరుగుదల: బరువు తగ్గడంలో మెటబాలిజం (జీవక్రియ) రేటు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దాల్చినచెక్క శరీరంలో సహజసిద్ధంగానే మెటబాలిక్ ప్రక్రియలను ప్రేరేపిస్తుంది. దీనివల్ల శరీరం ఇంధనాన్ని లేదా క్యాలరీలను వేగంగా ఖర్చు చేయగలుగుతుంది. మీరు బరువు తగ్గుతారు.
కణాల రక్షణ: దాల్చినచెక్కలో లభించే సహజ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీర కణాలపై ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడి పడకుండా రక్షిస్తాయి. ఇది బాడీని డిటాక్స్ చేయడంలో, అంటే హానికరమైన టాక్సిన్లను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది.
దాల్చినచెక్క నీరును ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?
ఈ హెల్తీ డ్రింక్ తయారు చేసుకోవడం చాలా సులభం. దీనికి పెద్దగా ఖర్చు కూడా అవ్వదు.
కావలసిన పదార్థాలు:
చిన్న దాల్చినచెక్క ముక్క (లేదా అర టీస్పూన్ దాల్చినచెక్క పొడి)
ఒకటిన్నర కప్పుల నీరు
తయారీ విధానం:
ఒక చిన్న గిన్నెలో నీటిని పోసి స్టవ్ మీద ఉంచి కాస్త మరిగించాలి. నీరు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో దాల్చినచెక్క ముక్క లేదా పొడిని వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను తగ్గించి సుమారు 5 నుంచి 7 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి. దీనివల్ల దాల్చినచెక్కలోని ఔషధ గుణాలు, సువాసన పూర్తిగా నీటిలోకి చేరుతాయి. అనంతరం స్టవ్ ఆపేసి, ఆ నీటిని కాసేపు చల్లార్చాలి. గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత వడకట్టుకుని, ఉదయం పరగడుపున తాగాలి.
గమనిక: బరువు తగ్గడానికి దాల్చినచెక్క నీరు ఒక అద్భుతమైన సాధనంగా పనిచేసినప్పటికీ, కేవలం దీనివల్లే బరువు తగ్గిపోతామని అనుకోవడం పొరపాటు! సమతుల్య ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామం, సరైన నిద్ర వంటి ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లతో పాటు దీనిని కూడా మీ దినచర్యలో భాగం చేసుకున్నప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More