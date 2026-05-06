    Dental care : పళ్లను పది కాలాల పాటు పదిలంగా ఉంచుకోవాలంటే- ఇలా చేయండి..

    Oral Health for Seniors : వయస్సు పెరిగే కొద్దీ దంతాలు ఊడిపోతాయని అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ నూరేళ్లు నిండినా సరే మన దంతాలను పదిలంగా ఉంచుకోవచ్చని, అందుకోసం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..

    Published on: May 06, 2026 7:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Dental care tips: వయసు పైబడే కొద్దీ జుట్టు తెల్లబడటం, కంటి చూపు తగ్గడం ఎంత సహజమో.. పళ్లు ఊడిపోవడం కూడా అంతే సహజమని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ, దంతవైద్య నిపుణులు ఈ విషయాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తున్నారు. పళ్లు రాలిపోవడం అనేది వృద్ధాప్య లక్షణం కాదు, అది కేవలం దంతాల పట్ల మనం చూపే నిర్లక్ష్యం వల్ల కలిగే దుష్పరిణామం మాత్రమే అని అంటున్నారు.

    ఈ డెంటల్​ కేర్​ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి..
    నిజానికి, సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నూరేళ్లయినా మీ సహజమైన పళ్లతోనే హాయిగా భోజనం చేయవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో దంతాల నష్టానికి అసలు కారణాలు, వాటిని నివారించేందుకు నిపుణులు సూచిస్తున్న మార్గాలపై ఈ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం.

    పళ్లు రాలడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి?

    వృద్ధాప్యం వల్ల పళ్లు ఊడవు! కానీ ఏళ్ల తరబడి పేరుకుపోయిన సమస్యలు ముసలితనంలో బయటపడతాయి. ప్రధానంగా రెండు కారణాలు పళ్లను దూరం చేస్తాయి:

    1. చిగుళ్ల వ్యాధి (Periodontitis):

    పళ్లు రాలడానికి అత్యంత ప్రధాన కారణం చిగుళ్ల వ్యాధి. పళ్లపై పేరుకుపోయే 'ప్లేక్' (పిప్పి) వల్ల చిగుళ్లు వాపునకు గురవుతాయి. దీనికి సరైన సమయంలో చికిత్స తీసుకోకపోతే, అది పంటిని పట్టి ఉంచే ఎముకను, కణజాలాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. ఫలితంగా పళ్లు లూజ్ అయి ఊడిపోతాయి.

    2. దంత క్షయం (Tooth Decay):

    చిన్నపాటి పిప్పి పంటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, అది లోపల వరకు వ్యాపించి పంటి నిర్మాణాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేస్తుంది. చివరి దశలో ఆ పంటిని పీకేయడం తప్ప వైద్యులకు మరో మార్గం ఉండదు.

    వయసు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే మార్పులు..

    వృద్ధాప్యం నేరుగా పళ్లను ఊడగొట్టకపోయినా, కొన్ని మార్పులు దంతాల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి:

    నోరు ఎండిపోవడం (డ్రై మౌత్): వయసు పెరిగిన వారు వాడే మందుల వల్ల నోటిలో లాలాజలం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా త్వరగా పెరిగి పళ్లు దెబ్బతింటాయి.

    అరుగుదల: దశాబ్దాల పాటు నమలడం, పళ్లు కొరకడం వల్ల పళ్ల పైపొర (ఎనామెల్) బలహీనపడుతుంది.

    ఆరోగ్య సమస్యలు: షుగర్ వంటి వ్యాధులు ఉన్నవారికి చిగుళ్ల సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ.

    పళ్లను పది కాలాల పాటు పదిలంగా ఉంచుకోవాలంటే..

    మీ సహజ సిద్ధమైన దంతాలను కాపాడుకోవడానికి ఖరీదైన చికిత్సలు అవసరం లేదు, కేవలం క్రమశిక్షణ ఉంటే చాలు:

    బ్రెషింగ్ అండ్ ఫ్లాసింగ్: రోజుకు రెండుసార్లు ఫ్లోరైడ్ టూత్‌పేస్ట్‌తో బ్రష్ చేయండి. పళ్ల మధ్య ఇరుక్కున్న ఆహార పదార్థాలను తొలగించడానికి క్రమం తప్పకుండా ఫ్లాసింగ్ చేయండి.

    డెంటల్ చెకప్: కనీసం ఆరు నెలలకు ఒకసారి దంతవైద్యుడిని సంప్రదించండి. చిన్న సమస్య ఉన్నప్పుడే దాన్ని సరిదిద్దుకుంటే పంటిని పీకేయాల్సిన పరిస్థితి రాదు.

    ఆహార నియమాలు: కాల్షియం, ఫాస్పరస్, విటమిన్​ డీ అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోండి. ఇది దంతాల ఎముకలను దృఢంగా ఉంచుతుంది.

    చెడు అలవాట్లకు దూరం: ధూమపానం, పొగాకు నమలడం వల్ల చిగుళ్ల వ్యాధులు వేగంగా పెరుగుతాయి. వీటికి దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.

    "వయసు పెరగడం అంటే పళ్లను కోల్పోవడం కాదు, దంతాల పట్ల మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించడం అని అర్థం," అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

