Father's Day 2026 : నాన్నలు అన్నీ మనసులోనే ఎందుకు దాచేసుకుంటారు? ఎమోషన్స్ని ఎందుకు బయటపెట్టరు? అసలు కారణం..
Today father's day : జూన్ 21న అంతర్జాతీయ ఫాదర్స్ డే. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం నిరంతరం శ్రమించే నాన్నలు తమ మానసిక ఒత్తిడిని, బాధను లోపలే దాచుకుంటారు. వారు అలా మౌనంగా ఉండటానికి గల కారణాలు, మానసిక సమస్యల లక్షణాలను బెంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ సైకియాట్రిస్ట్ వివరించారు.
కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలుస్తూ, పిల్లల జీవితానికి బలమైన పునాది వేసే నాన్నల ప్రేమానురాగాలను, త్యాగాలను స్మరించుకోవడానికి ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫాదర్స్ డే (తండ్రుల దినోత్సవం) జరుపుకుంటున్నారు. పిల్లలకు నాన్న ఒక కొండంత అండ, ధైర్యం. కానీ, చాలా మంది తండ్రులు తమ భావాలను, బాధలను పైకి వ్యక్తపరచరు. ఎంత పెద్ద కష్టమొచ్చినా గుండెల్లోనే దాచుకుంటూ, పైకి మాత్రం ఎంతో గంభీరంగా కనిపిస్తారు. తమ బలహీనతలను లేదా మానసిక ఒత్తిడిని బయటపెడితే కుటుంబం ఎక్కడ అధైర్యపడుతుందోనని లోలోపలే మదనపడతారు. అయితే, ఇలా భావోద్వేగాలను లోపలే అణచివేయడం వల్ల వారి మానసిక ఆరోగ్యం, శారీరక క్షేమం, కుటుంబ బంధాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది!
ఈ నేపథ్యంలో, పురుషులు తమ భావోద్వేగాలను ఎందుకు దాచుకుంటారు? వారి మానసిక వేదన ఏ రూపంలో బయటకు వస్తుంది? వాటిని కుటుంబ సభ్యులు ఎలా గుర్తించాలనే విషయాలపై బెంగళూరులోని ఎమ్మెస్ రామయ్య మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్స్ సైకియాట్రీ విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ హేమేంద్ర సింగ్ ప్రత్యేకంగా విశ్లేషించారు. నాన్నలు తమ కష్టాలను బయటకు చెప్పనంత మాత్రాన వారికి బాధ లేదని కాదు, వారు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూనే లోపల నిశ్శబ్ద పోరాటం చేస్తున్నారని పిల్లలుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలని అన్నారు.
భావాలను దాచుకోవడం పురుషులకు ‘సహజ గుణం’గా ఎందుకు మారుతోంది?
తండ్రులు ఎందుకు గంభీరంగా ఉంటారో తెలుసుకునే ముందు, అసలు పురుషులకు తమ బాధలను లోపలే దాచుకునే అలవాటు ఎలా పడుతుందో అర్థం చేసుకోవాలి. డాక్టర్ హేమేంద్ర సింగ్ ప్రకారం.. ఇది చిన్నతనం నుంచి సమాజం వారిపై చూపే ప్రభావం (సామాజిక కండిషనింగ్) వల్ల జరుగుతుంది. మగపిల్లలు ఎల్లప్పుడూ బలంగా ఉండాలని, ఏడవకూడదని, బలహీనతలను బయటపెట్టకూడదని చిన్నప్పటి నుంచే వారికి నూరిపోస్తారు.
“మగపిల్లలు పెరుగుతున్న క్రమంలో తమ కష్టాలను రహస్యంగా ఉంచాలనే సంకేతాలను సమాజం నుంచి నిరంతరం అందుకుంటూనే ఉంటారు. ‘మగాడిలా ఉండు’, ‘నువ్వేమైనా చిన్న పిల్లాడివా ఏడవడానికి?’, ‘నీ కన్నీళ్లు ఎవరికీ చూపించకు’ వంటి మాటలు ఆ క్షణానికి సాదాసీదాగా అనిపించినా, వాటి వెనుక ఉన్న సందేశం చాలా స్పష్టం. భావోద్వేగాలను బయటపెట్టడం అనేది.. ఒక అంగీకరించలేని బలహీనత అనే భావన వారి మనస్సులో బలంగా నాటుకుపోతుంది,” అని డాక్టర్ సింగ్ వివరించారు.
వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ వారు ఈ మాటలను అంతర్గతంగా నిజమని నమ్ముతారు. ఇది వారు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే విధానాన్ని, బంధాల్లో ప్రవర్తించే తీరును పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. దీనివల్ల బాధ, ఆందోళన లేదా ఆత్మన్యూనత వంటి సాధారణ మానసిక శ్రమలను కూడా వారు తమ వ్యక్తిగత లోపాలుగా భావించే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తండ్రులు అంత గంభీరంగా ఎందుకు ఉంటారు?
చాలా మంది తండ్రులు తమ భావాలను పంచుకోవడానికి ఇష్టపడరు, కొన్నిసార్లు కుటుంబ సభ్యులతో కూడా మానసికంగా దూరంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తారు. దీనికి కారణం సమాజం వారిపై మోపిన ‘సమస్యలను పరిష్కరించే వ్యక్తి’ (ఫిక్సర్) అనే బాధ్యతాయుతమైన పాత్ర.
“పురుషులు తమ కుటుంబంలో, స్నేహితుల్లో లేదా పని చేసే చోట ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా వెంటనే రంగంలోకి దిగి పరిష్కరించే వారుగా రూపాంతరం చెందుతారు. ఏదైనా తేడా వస్తే, వారు బాధపడటం మానేసి నేరుగా పరిష్కారాలు, చర్యలపై దృష్టి పెడతారు. ఈ అలవాటు బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి సహాయపడినప్పటికీ, దీనికి ఒక భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒత్తిడితో కూడిన సంఘటనల తర్వాత కలిగే మానసిక వేదనను వారు పూర్తిగా పక్కనబెట్టేస్తారు. ఇది ఇతరుల సహాయం కోరడానికి ఒక పెద్ద అడ్డంకిగా మారుతుంది,” అని డాక్టర్ హేమేంద్ర సింగ్ పేర్కొన్నారు.
బాధను గుర్తించకుండా కేవలం సమస్యల పరిష్కారంలోనే మునిగిపోవడం వల్ల వారు మానసిక అలసట, తీవ్ర నిరాశకు (బర్నౌట్) గురవుతారు. చివరికి ఒక దశలో తమ మనస్సులో అసలు ఏం జరుగుతుందో కూడా అర్థం చేసుకోలేని స్థితికి చేరుకుంటారని సైకియాట్రిస్ట్ గట్టిగా హెచ్చరించారు.
నాన్నలకు మానసిక చికిత్స (కౌన్సిలింగ్) అవసరమని తెలిపే 4 సంకేతాలు..
పురుషులు తమ మానసిక బాధను సాధారణంగా ఏడవడం ద్వారా లేదా స్పష్టమైన విచారం ద్వారా బయటపెట్టరు. వారి ఇబ్బందిని తెలిపే కొన్ని భిన్నమైన సంకేతాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. అకారణంగా కోపం రావడం:
చిన్న చిన్న విషయాలకే విపరీతంగా చిరాకు పడటం, సహనం కోల్పోవడం, ప్రాధాన్యత లేని విషయాలపై కూడా కుటుంబ సభ్యులపై అకస్మాత్తుగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం ప్రధాన లక్షణం.
2. శారీరక హెచ్చరికలు:
దీర్ఘకాలిక తలనొప్పి, గుండె గట్టిగా పట్టినట్లు ఉండటం, మెడ కండరాలు పట్టేయడం, కడుపునొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి. వీటికి వైద్య పరీక్షలు చేసినా ఎలాంటి స్పష్టమైన శారీరక కారణాలు కనిపించవు.
3. మానసికంగా దూరమవ్వడం:
ఏ విషయాల్లోనూ సంతోషం లేకపోవడం, గతంలో ఇష్టపడిన పనులపై ఆసక్తి కోల్పోవడం, భార్య, పిల్లలు లేదా స్నేహితులకు క్రమంగా దూరంగా జరుగుతూ ఒంటరిగా ఉండటానికి ప్రయత్నించడం.
4. వ్యసనాలకు అలవాటు పడటం:
తమ ఆలోచనల నుంచి తప్పించుకోవడానికి రాత్రింబగళ్లు పనిలోనే మునిగిపోవడం, సాధారణం కంటే ఎక్కువగా మద్యం సేవించడం లేదా నిరంతరం ఏదో ఒక వ్యాపకంలో ఉంటూ మనస్సును డైవర్ట్ చేసుకోవడం.
నాన్నలు మనసు విప్పి మాట్లాడటానికి మార్గాలు..
కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి తండ్రులు తమ మనసులోని మాటలను పంచుకునేలా వాతావరణాన్ని సృష్టించవచ్చు. జీవితకాలం మౌనంగా ఉన్న అలవాటును మార్చడానికి చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు ఎంతో సహాయపడతాయి. అందుకోసం డాక్టర్ సింగ్ కొన్ని టిప్స్ పంచుకున్నారు:
శరీరంలోని మార్పులను గమనించడం: ఒకవేళ మీ భావాలను చెప్పడానికి మాటలు దొరకకపోతే, మీ శరీరంలో జరుగుతున్న మార్పులను గమనించండి. గుండె బరువుగా ఉందా? దవడలు బిగుసుకుపోతున్నాయా? కడుపులో ఇబ్బందిగా ఉందా? ఈ శారీరక మార్పులే మీ మానసిక స్థితిని తెలిపే నిజమైన ఆధారాలు.
మొదట డైరీలో రాయడం: ఇతరులతో నేరుగా మాట్లాడటం కష్టంగా అనిపిస్తే, ఒక డైరీలో లేదా మొబైల్ నోట్స్ యాప్లో మీ ఆలోచనలను రాయడం ప్రారంభించండి. ఇది మనస్సులోని గందరగోళాన్ని తగ్గిస్తుంది.
సరైన వ్యక్తిని, సమయాన్ని ఎంచుకోవడం: మీరు పూర్తిగా నమ్మే ఒక వ్యక్తిని ఎంచుకోండి. ఎదురెదురుగా కూర్చుని మాట్లాడటం ఇబ్బందిగా ఉంటే.. సుదూర ప్రయాణంలో (లాంగ్ డ్రైవ్), వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా కలిసి ఆడుకుంటున్నప్పుడు మాట్లాడండి. పక్కపక్కన ఉండి మాట్లాడేటప్పుడు పురుషులు తమ మనసును సులభంగా విప్పుతారు.
చిన్న విషయంతో ప్రారంభించడం: మొదటిసారే మీ జీవిత చరిత్ర అంతా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. “ఈ మధ్య కాలంలో నేను చాలా ఒత్తిడికి గురవుతున్నాను, అది మనస్సు నుంచి పోవడం లేదు” అనే ఒక చిన్న సాధారణ వాక్యంతో సంభాషణను ప్రారంభించవచ్చు.
చివరగా నిపుణుల సలహా ఏంటంటే.. ప్రతి ఒక్కరూ తమ మానసిక స్థితిపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి, అవసరమైనప్పుడు సహాయం కోరడం అలవాటు చేసుకోవాలి. తండ్రి అనేవాడు ఎంతటి నొప్పినైనా భరిస్తూ మౌనంగానే ఉండిపోవాలనే పాతకాలపు ఆలోచనలను పక్కనబెట్టాలి. నిపుణుల సహాయం లేదా కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవడం వల్ల మానసిక స్థితి మెరుగవుతుంది, ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో ఒత్తిడిని జయించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More