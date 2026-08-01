Weight loss : క్యాలరీ కౌంటింగ్ వద్దు.. ఈ 4 రూల్స్ ఫాలో అయ్యి సింపుల్గా బరువు తగ్గండి!
Weight loss tips : ప్రతిరోజూ తినే తిండిని గ్రాముల్లో కొలవడం, క్యాలరీలు లెక్కించడం భారంగా ఉందా? ఎలాంటి యాప్స్ వాడకుండా సులభంగా బరువు తగ్గేందుకు ఫిట్నెస్ కోచ్ వాన్యా సూచించిన 4 ప్రభావవంతమైన చిట్కాలు ఇవే!
బరువు తగ్గాలనే ప్రయాణంలో చాలామంది ఎదుర్కొనే అతిపెద్ద సమస్య.. ప్రతిరోజూ తినే ఆహారాన్ని గ్రాముల్లో తూచుకోవడం, క్యాలరీ లెక్కలు రాసుకోవడం. చికెన్ ముక్క బరువు ఎంత? తిన్న బాదం పప్పుల్లో ఎన్ని క్యాలరీలు ఉన్నాయి? అని ప్రతిసారీ యాప్లలో నమోదు చేయడం ఒక రకంగా విసుగు పుట్టించే పనిలా అనిపిస్తుంది. అయితే, ఈ తిప్పలేవీ లేకుండానే చాలా సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చని చెబుతున్నారు ప్రముఖ ఫిట్నెస్ కోచ్ వాన్యా (ఇన్స్టాగ్రామ్లో 'Vanja Moves'గా సుపరిచితులు).
క్యాలరీలు లెక్కించే అవసరం లేకుండా బరువు ఎలా తగ్గొచ్చో వివరిస్తూ ఇటీవల ఆమె ఒక పోస్ట్ చేశారు. "బరువు తగ్గడానికి క్యాలరీలను ఒక్కొక్కటిగా లెక్కించాల్సిన పనిలేదు. కేవలం నాలుగు సూత్రాలను కచ్చితంగా, క్రమశిక్షణతో పాటిస్తే చాలు," అని వాన్యా స్పష్టం చేశారు. ఆహారాన్ని కొలవడం మానేసి, సహజంగానే శరీరంలో క్యాలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించేలా ఆమె సూచించిన ఆ 4 రోజువారీ అలవాట్లు ఇవే..
1. ప్రొటీన్లు, ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఆహారానికే ప్రాధాన్యత!
కఠినమైన న్యూట్రిషన్ చార్టులను అనుసరించడం కంటే, భోజనం చేసే ప్రతిసారీ ఒక చిన్న సూత్రాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని వాన్యా సూచించారు. "మీరు తినే ప్రతి ప్లేట్లోనూ ప్రొటీన్తో పాటు భూమి నుంచి పండే ఏదైనా ఒక సహజ ఆహారం (మొక్కలు/కూరగాయలు/ఆకుకూరలు) తప్పనిసరిగా ఉండాలి," అని ఆమె చెప్పారు.
ఏదో ఒక మ్యాజిక్ నంబర్ కోసం వెతకాల్సిన అవసరం లేదని, ప్రతి భోజనంలోనూ ప్రొటీన్ మూలం, కూరగాయలు ఉంటే చాలునని ఆమె వివరించారు. ఇది చాలామంది ఆహార అలవాట్లను వాటంతట అవే సరిదిద్దుతుందని తెలిపారు. ప్రొటీన్లు, పీచు పదార్థం (ఫైబర్) ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కడుపు త్వరగా నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. జీర్ణక్రియ కూడా నిమ్మదిస్తుంది, దీనివల్ల రోజంతా పదే పదే అతిగా తినే అలవాటుకు చెక్ పడుతుంది.
2. నిర్దిష్ట సమయాంలోనే ఆహారం తినండి..
కొంత సమయం మాత్రమే ఆహారం తీసుకునే పద్ధతిని (ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్) చాలామంది ఒక అద్భుతంగా భావిస్తుంటారు. ఈ తరహా పద్ధతి వల్ల కలిగే అసలైన ప్రయోజనం సమయాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడమేనని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"రోజంతా 16 గంటల పాటు తింటూ ఉండటం కంటే, కేవలం 8 గంటల వ్యవధిలోనే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల అతిగా తినడం తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఎలాంటి క్యాలరీ లెక్కలూ వేయాల్సిన పనిలేదు," అని 'మూవ్స్ మెథడ్', 'మూవ్స్ ల్యాబ్స్' సంస్థలకు కో-ఫౌండర్గా వ్యవహరిస్తున్న వాన్యా వివరించారు.
ఆహారం తినే సమయాన్ని పరిమితం చేయడం వల్ల రాత్రివేళల్లో అనవసరంగా స్నాక్స్, జంక్ ఫుడ్ తినే అలవాటు సహజంగానే ఆగిపోతుంది.
3. ద్రవరూప క్యాలరీలకు దూరంగా ఉండండి!
మనం తెలియకుండానే బరువు పెరగడానికి లేదా తగ్గే ప్రక్రియ ఆగిపోవడానికి ప్రధాన కారణం.. మనం తాగే పానీయాలే. అవి తాగినప్పుడు కడుపు నిండిన భావన కలగదు, కానీ అవి శరీరంలోకి భారీగా క్యాలరీలను చేరుస్తాయి.
"ఫ్రూట్ జ్యూస్లు, తీపి ఎక్కువ ఉండే కాఫీలు, మద్యం తాగడం పూర్తిగా తగ్గించండి. మనకు తెలియకుండానే రోజుకు ఒకవేళ భోజనంతో సమానమైన అదనపు క్యాలరీలను వీటంతట వేటి ద్వారానే తీసుకుంటుంటాము," అని ఆమె హెచ్చరించారు.
చక్కెరతో కూడిన కూల్ డ్రింక్స్, లాటేలు, జ్యూస్ల స్థానంలో మంచినీళ్లు లేదా బ్లాక్ కాఫీ తీసుకోవడం వల్ల వారంలో వేలాది క్యాలరీలను అదనంగా శరీరంలోకి చేరకుండా అడ్డుకోవచ్చు.
4. భోజనం చేసిన తర్వాత 10 నిమిషాల నడక!
బరువు తగ్గడం అంటే గంటల తరబడి జిమ్లలో కష్టపడటం మాత్రమే కాదు. రోజంతా చిన్న చిన్న శారీరక శ్రమలు చేయడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని వాన్యా తెలిపారు.
"ప్రతిసారీ భోజనం చేసిన తర్వాత కేవలం 10 నిమిషాల పాటు నడవండి," అని ఆమె రికమండ్ చేశారు.
ఈ చిన్న అలవాటు మీరు తిన్న ఆహారాన్ని శరీరం స్వీకరించే విధానాన్నే మార్చేస్తుంది. ఇది తిన్న తర్వాత రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ ఒక్కసారిగా పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించాల్సిన పనిలేకుండానే వారంలో ఎంతో శారీరక శ్రమ చేసేలా తోడ్పడుతుంది.
కొలతల కంటే మన్నికైన అలవాట్లే ముఖ్యం!
బయటి కొలత పరికరాలు లేదా యాప్లపై ఆధారపడే బదులు, శరీరానికి అవసరమైన ఆకలి సంకేతాలను గుర్తించడం ఎంతో ముఖ్యమని వాన్యా అభిప్రాయపడ్డారు.
"నా శరీరానికి ఎంత ప్రొటీన్ అవసరమో అంత తీసుకుంటాను. నా ఆకలికి తగ్గట్టుగా పోషకాహారాన్ని అందిస్తాను. ఇది నా ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్కు, రికవరీకి ఎంతగానో తోడ్పడుతోంది. బరువు కొలిచే యంత్రాలు, గ్రాములు లెక్కించే డిజిటల్ స్కేళ్లు నాకైతే అవసరం లేదు," అని ఆమె ముగించారు.
క్యాలరీల లెక్కలతో విసిగిపోయిన వారికి, ఆహారంతో సత్సంబంధాలను కొనసాగిస్తూనే ఆరోగ్యకరంగా బరువు తగ్గేందుకు ఈ నాలుగు సూత్రాలు ఎంతో సరళమైన, శాశ్వత మార్గాన్ని చూపిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More