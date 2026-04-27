    Stress : రోజంతా 'ఒత్తిడి'గానే అనిపిస్తోందా? ఈ 6 చిన్న చిన్న అలవాట్లే కారణం..

    Reasons for Stress : రోజంతా ఒత్తిడిగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తోందా? దాని వల్ల ఏం చేయలేకపోతున్నారా? అయితే ఇది మీరు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. మీరు రోజూ చేసే చిన్న చిన్న పనులే మీ స్ట్రెస్​కి కారణం అవ్వొచ్చని అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అవేంటంటే..

    Published on: Apr 27, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సాధారణంగా మనం ఏదైనా పెద్ద సమస్య ఎదురైనప్పుడో లేదా ఆఫీసులో డెడ్‌లైన్స్ ఉన్నప్పుడో ఒత్తిడికి లోనవుతామని భావిస్తాం. అయితే, మనకు తెలియకుండానే మన దైనందిన జీవితంలో కొన్ని అలవాట్లు ఈ ఒత్తిడిని నిశ్శబ్దంగా పెంచుతున్నాయి. కాలక్రమేణా ఈ 'నిశ్శబ్ద ఒత్తిడి' మన మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. కాన్షియస్ లీప్ వ్యవస్థాపకులు సంజయ్ దేశాయ్ ప్రకారం, మనకు తెలియకుండానే మనపై ఒత్తిడిని పెంచే ఆ 6 అలవాట్లు ఇవే..

    మీ ఒత్తిడికి కారణం అవుతున్న 6 రోజువారీ పనులు.. (Unsplash)

    1. నిద్రలేవగానే ఫోన్ చూడటం..

    చాలా మందికి ఉదయం కళ్లు తెరవగానే పక్కనే ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్ తీసి నోటిఫికేషన్లు, సోషల్ మీడియా చూడటం ఒక అలవాటు. మన నాడీ వ్యవస్థ పూర్తిగా మేల్కొనక ముందే ఇతర వ్యక్తుల అత్యవసరాలు, వార్తలు, మెసేజ్‌లను చూడటం వల్ల మన మెదడు వెంటనే అప్రమత్తమై ఒత్తిడికి గురవుతుంది. రోజంతా ప్రశాంతంగా ఉండాల్సిన ఉదయాన్ని ఇలా 'రియాక్టివ్'గా ప్రారంభించడం వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.

    2. ఇష్టం లేకపోయినా 'యస్' అని చెప్పడం

    ఎదుటివారు ఏమనుకుంటారోనని లేదా బాధ్యతగా భావించి, మనకు వీలుకాకపోయినా ప్రతి పనికీ 'సరే' అనడం ఒక కనిపించని భారం. మన సామర్థ్యానికి మించి పనులు ఒప్పుకోవడం వల్ల, ఆ పని పూర్తి చేయలేమేమోననే భయం, లోలోపల ఒక తెలియని ఆందోళనను కలిగిస్తుంది. మన పరిమితులను గుర్తించకపోవడమే ఇక్కడ అతిపెద్ద సమస్య.

    3. పడుకునే వరకు స్క్రీన్ల ముందే ఉండటం..

    మెదడు చురుగ్గా పని చేసే స్థితి నుంచి నిద్రపోయే స్థితికి మారడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. కానీ నిద్రపోయే నిమిషం వరకు ఫోన్లు లేదా టీవీలు చూడటం వల్ల నాడీ వ్యవస్థ యాక్టివ్‌గానే ఉంటుంది. దీనివల్ల నిద్ర నాణ్యత తగ్గడమే కాకుండా, మునుపటి రోజు ఒత్తిడిని శరీరం మరుసటి రోజుకు కూడా మోసుకెళ్తుంది.

    4. విశ్రాంతిని 'రివార్డ్'గా భావించడం..

    చాలామంది పని పూర్తయ్యాకే విశ్రాంతి తీసుకోవాలని, అది తాము కష్టపడి సంపాదించుకున్న 'బహుమతి' అని అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి, మరింత సమర్థవంతంగా పని చేయాలంటే శరీరానికి విశ్రాంతి అనేది ప్రాథమిక అవసరం. విశ్రాంతిని వాయిదా వేయడం వల్ల శరీరంలో శక్తి క్షీణించి, అది దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడికి దారితీస్తుంది.

    5. పరిష్కారం లేకుండా సమస్యల గురించి మాట్లాడుతూ ఉండటం..

    సమస్యల గురించి ఎవరికైనా చెప్పుకోవడం మంచిదే. కానీ, కేవలం దాని గురించే పదే పదే మాట్లాడుతూ, పరిష్కారం వైపు అడుగు వేయకపోతే ఆ ఒత్తిడి ఒక విషవలయంలా మారుతుంది. ఏ చిన్న అడుగు వేసినా అది మనకు 'మనం ఏదో చేస్తున్నాం' అనే భరోసానిచ్చి ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. కానీ కేవలం చర్చలు మాత్రమే చేస్తే అది మానసిక అలసటను పెంచుతుంది.

    6. భోజనాన్ని స్కిప్ చేయడం లేదా డెస్క్ దగ్గరే తినడం..

    రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం వల్ల చిరాకు, ఆందోళన పెరుగుతాయి. సరిగ్గా తినకపోవడం లేదా పని చేస్తూ భోజనం చేయడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన స్థిరమైన శక్తి అందదు. ఇది నేరుగా మన మూడ్‌పై ప్రభావం చూపి, ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తిని తగ్గిస్తుంది.

    ఈ అలవాట్లు ఒక్కొక్కటిగా చూస్తే పెద్దవిగా అనిపించకపోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ కలిస్తే మీ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. వీటిని గుర్తించి, ఒక్కొక్కటిగా సరిదిద్దుకోవడం వల్ల మీరు మరింత ప్రశాంతంగా, ఉత్సాహంగా ఉండగలరు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

