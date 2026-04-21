    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Apr 21, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। আজ ২১ এপ্রিল ২০২৬ মঙ্গলবার দেখে নিন এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে আজ, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত।

    সিংহ

    আজকের দিনটি ভারসাম্যপূর্ণ কিন্তু ফলপ্রসূ হবে। আপনার কথার মাধুর্য আপনাকে সর্বত্র সম্মান এনে দেবে। নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ আপনার জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আপনার ব্যবসাও ভালো চলবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন ও সঙ্গ আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে। আপনার চলমান স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে যাবে।

    কন্যা

    কর্মক্ষেত্রে আজ একটি চমৎকার দিন। আপনি আপনার কাজগুলো ভালোভাবে সামলাবেন, কিন্তু সন্তানদের ভুল উপেক্ষা করাটা আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। কাছাকাছি কোথাও নববর্ষের উৎসব হবে এবং আপনি তা উপভোগ করবেন। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার দিকে খেয়াল রাখবেন, কারণ এটি আপনার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। নতুন কোনো উদ্যোগে আপনি উৎসাহী বোধ করবেন, কিন্তু ব্যবসায় তাড়াহুড়ো করে পরিবর্তন আনা ক্ষতিকর হতে পারে।

    তুলা

    আজ আপনার জন্য সুখ ও ভারসাম্য বয়ে আনবে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় আপনাকে শান্তি এনে দেবে। একটি পুরনো লেনদেনের সমাধান হবে, যা আপনার মনে স্বস্তি আনবে। সরকারি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে জড়িত, তাদের সাবধানে চলতে হবে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল এখন পেতে চলেছেন।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনাকে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে। আরাম-আয়েশ বাড়বে, কিন্তু গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর হতে পারে। সন্তানদের সাথে সময় কাটানো আনন্দদায়ক হবে এবং আপনি তাদের জন্য একটি বিশেষ উপহারও কিনতে পারেন। বাড়িতে কিছু পরিবর্তন আনার ইচ্ছা হতে পারে। সতর্ক থাকুন। পারিবারিক বিষয় অন্যের মধ্যে না ছড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

