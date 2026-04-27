সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ সোমবার ২৭ এপ্রিল ২০২৬, কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই ১২ রাশির আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন ভাগ্যে কী রয়েছে। জ্য়োতিষমতে দেখে নিন এই ১২ রাশির মধ্যে কার ভাগ্য কেমন। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ আপনাকে সতর্কতার সাথে এগোতে হবে। কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। অতীতের কোনো ঝুঁকি এখন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে শক্তিশালী রাখবে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন; আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সরকারি কাজ ফেলে রাখা ক্ষতিকর হতে পারে। সময়মতো তা সম্পন্ন করুন।
কন্যা
আজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। প্রিয় সঙ্গীর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার স্বীকৃতি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছু করার সুযোগ পাবেন, কিন্তু অন্যের উপর নির্ভর করা ক্ষতিকর হতে পারে। স্বাস্থ্যের জন্য ভাজা খাবার থেকে দূরে থাকুন।
তুলা
আজ আপনাকে ছোট কিন্তু লাভজনক পরিকল্পনার উপর মনোযোগ দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এবং আপনি ধর্মীয় কাজেও নিযুক্ত হতে পারেন। আপনার প্রেম জীবনে ছোটখাটো সংঘাত হতে পারে, তাই সংযম অবলম্বন করুন। ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি ব্যবসায় বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কিন্তু বাড়িতে কিছু পুরোনো সমস্যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ধৈর্য ধরুন।
বৃশ্চিক
আজ আইনি বিষয়ে স্বস্তি আসতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। যারা আমদানি-রপ্তানির সাথে জড়িত, তাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পরিবারের সাথে সময় কাটালে সম্পর্ক মধুর হবে এবং পুরনো বিবাদেরও সমাধান হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More