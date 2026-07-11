ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আজ ১১ জুলাই ২০২৬ শনিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু
আজ ব্যবসা এবং বিনিয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই লাভের ইতিবাচক লক্ষণ রয়েছে। নতুন পরিকল্পনা ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে। পরিবারের সাথে সমন্বয় বজায় রাখুন এবং আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িত, তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন।
মকর
আজকের দিনটি ব্যস্ততায় কাটবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। জমে থাকা ব্যবসায়িক কাজগুলো সম্পন্ন হবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করলে আপনার মনে শান্তি আসবে। ভ্রমণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।
কুম্ভ
আজ আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত কাজ খুঁজে পেলে আপনি অনুপ্রাণিত থাকবেন। শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, একটি ছোট বিষয়কে বড় বিবাদে পরিণত হওয়া থেকে আটকাতে ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার প্রয়োজন হবে।
মীন
আজকের দিনটি আনন্দ ও নতুন সুযোগে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার মিষ্টি কথায় অন্যরা মুগ্ধ হবে। পরিবারে বিয়ে সংক্রান্ত কোনো সুখবর পেতে পারেন। নতুন ধারণা ব্যবসায় সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে এবং ভ্রমণের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কাজে লাগতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More