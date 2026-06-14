মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ রবিবার ১৪ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে আজ দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনি নতুন শক্তি ও স্বপ্নে ভরপুর থাকবেন। কাজ সংক্রান্ত অনেক নতুন ধারণা মনে আসবে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে আপনি সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করবেন। দায়িত্ব বাড়তে পারে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে অবিচল রাখবে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। অবিবাহিতদের জীবনে নতুন সম্পর্কের আগমন তাদের হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনতে পারে।
বৃষ
আজ ভারসাম্য ও বোঝাপড়ার সাথে এগিয়ে যাওয়ার দিন। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা লাভজনক হবে। যারা রাজনীতি বা জনজীবনের সাথে জড়িত, তারা নতুন স্বীকৃতি পেতে পারেন। আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা মানুষকে মুগ্ধ করবে। নতুন পরিচিতি ভবিষ্যতে সুবিধা বয়ে আনতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে পুরনো মতপার্থক্য দূর হবে এবং আপনাদের সম্পর্কে মধুরতা ফিরে আসবে।
মিথুন
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। অনেক কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে বলে মনে হবে। আপনার সামাজিক কার্যকলাপ বাড়বে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হবে। তবে, কিছু লোক আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। বাড়ির বাকি কাজগুলো সময়মতো শেষ করুন। পরিবারের কোনো সদস্যের অন্যত্র চলে যাওয়ার খবর একটি আবেগঘন পরিবেশ তৈরি করতে পারে।
কর্কট
আজ আপনার সমস্ত কাজ উৎসাহ ও ইতিবাচক চিন্তায় পরিপূর্ণ থাকবে। বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত সাফল্য বয়ে আনবে। ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা আপনার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে, যা মনে শান্তি আনবে। আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ব্যবসায় নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত সুসংবাদ আপনার হৃদয়কে গর্ব ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More