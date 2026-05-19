ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৯ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৯ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজকের দিনটি মিশ্র ফল বয়ে আনবে। কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। বড় স্বপ্ন আপনার প্রচেষ্টাকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেবে, তবে কিছু বাধাও আসতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে উত্তেজনা বাড়তে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। যারা রাজনীতি বা সামাজিক অঙ্গনের সাথে জড়িত, তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে দেখা করার সুযোগ হতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।
মকর
আজ ব্যবসা এবং আয় সম্পর্কে আপনার চমৎকার ধারণা আসতে পারে। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিলে তা উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর নতুন উপায়ের দিকে মনোনিবেশ করবেন। আপনার প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন। পুরনো লেনদেন এবং সরকারি বিষয়ে স্বস্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশোনায় মনোযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।
কুম্ভ
আজ আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে বড় বিজয় বলে প্রমাণিত হবে। পরিবারের সদস্যরা ছোটখাটো বিষয়েও বিরক্ত হতে পারেন, তাই শান্ত থাকাই শ্রেয়। বিলাসিতা এবং শখের পেছনে খরচ বাড়তে পারে। ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা ভবিষ্যতে সমস্যার কারণ হতে পারে। বাড়িতে কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীরা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন।
মীন
আজ অপ্রয়োজনীয় সংঘাত ও ঝামেলা থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পারিবারিক দায়িত্বগুলো যত্ন সহকারে পালন করা হবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আপনার মনে শান্তি এনে দিতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়বে। যদি আপনি ঈর্ষা বা নেতিবাচক অনুভূতি ত্যাগ করে সামনে এগিয়ে যান, তবে সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই আপনার কাছে আসবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More