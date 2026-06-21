ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল কী বলছে, রইল জ্যোতিষমত।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
ধনু
আজ আপনাকে প্রতিটি কাজ সাবধানে বিবেচনা করতে হবে। সম্পত্তি-সংক্রান্ত কোনো বিষয় আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, যার জন্য একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং দৈনন্দিন রুটিনে মনোযোগ দিন। ছোট বাচ্চারা কোনো কিছুর জন্য জেদ করতে পারে এবং তাদের খুশি করার জন্য আপনি তাদের আবদার পূরণ করবেন।
মকর
আজ নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করার জন্য ভালো সময়। পারিবারিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং আপনার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে প্রতিপক্ষরা আপনার থেকে দূরে সরে যেতে পারে। যারা রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চান, তাদের সতর্ক থাকা উচিত। অন্যের গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন, কারণ একটি ছোট ভুলও আপনাকে আইনি ঝামেলায় ফেলতে পারে। চাকরি বা কর্মজীবনের কোনো প্রকল্পের জন্য আপনাকে ভ্রমণে যেতে হতে পারে।
কুম্ভ
আজ আপনাকে আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অতিরিক্ত খরচ ভবিষ্যতে সমস্যার কারণ হতে পারে। কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করা ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে সুসংবাদ পেতে পারে, যা বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। পরবর্তীতে সমস্যা এড়াতে পরিবারের কোনো সদস্যকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন।
মীন
স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ দিনটি বেশ উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। আপনি কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকবেন এবং পুরোনো কোনো ঋণ পরিশোধের চাপ অনুভব করতে পারেন। বাড়িতে একটি শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় পরিবেশ আনন্দে ভরে উঠবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনাদের সম্পর্কে নতুনত্ব আনবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে, কারণ সুসংবাদের ইঙ্গিত রয়েছে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More