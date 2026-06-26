মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে ২৬ জুন ২০২৬ রাশিফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ২৬ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের গ্রহের গতিবিধি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আপনার জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং আর্থিক উন্নতির নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে পারে। দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে প্রতিটি প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। আজ আপনার মনে একটি নতুন শুরুর আভাস তৈরি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনবে।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য সমাজে সম্মান ও স্বীকৃতি বয়ে আনতে পারে। আপনার অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং কার্যকলাপ অন্যদের চোখে আপনার সুনামকে আরও সুদৃঢ় করবে। আপনি যদি সামাজিক বা জনসেবামূলক খাতের সাথে জড়িত থাকেন, তবে প্রশংসা ও স্বীকৃতি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগও পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনাকে জীবনে ভারসাম্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করাবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। কিছু পরিস্থিতি আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা আপনাকে যেকোনো অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকে, তবে আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হবেন না।
কর্কট
আজকের দিনটি সাফল্য এবং সতর্কতা উভয়ই নিয়ে আসবে। কর্মজীবনের কোনো সাফল্য আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে। অন্যদিকে, আবহাওয়ার পরিবর্তন আপনার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই নিজের বিশেষ যত্ন নিন। আর্থিক বিষয়ে সততা এবং সঠিক পথ সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More