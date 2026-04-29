    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ দ্বিতীয় দফার ভোটে লাকি কারা! ২৯ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ২৯ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: Apr 29, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে ২৯ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ রয়েছে রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটপর্ব। ২৯ এপ্রিল ২০২৬ এ দ্বিতীয় দফার ভোটপর্বের দিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    সিংহ

    আজ আপনার জন্য একটি সাধারণ দিন হবে, তবে সতর্কতায় পূর্ণ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু লোক আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে, তাই আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদি আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে অবশ্যই আপনার বাবা-মায়ের সাথে পরামর্শ করে নেবেন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন, যা আপনার খরচ বাড়িয়ে দেবে। তবে, আপনাদের বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা এবং বোঝাপড়া বিরাজ করবে, যা আপনাদের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

    কন্যা

    আজ আপনাকে কিছু অনিবার্য খরচের সম্মুখীন হতে হতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে আপনি আপনার ভাইবোনদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে যদি কোনো বিবাদ থেকে থাকে, তবে তার সমাধান হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভ্রমণের সময় আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। ঊর্ধ্বতনদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলে তা আপনার পদোন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

    তুলা

    আজ আপনার কাজে ধৈর্য এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। মানসিক বিভ্রান্তি আপনাকে কিছুটা কষ্ট দিতে পারে, কিন্তু আপনি যদি শান্ত থাকেন এবং সিদ্ধান্ত নেন, তবে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। যদি আপনাকে কোনো নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তা সম্পূর্ণ সততার সাথে পালন করুন এবং ভালোভাবে ভেবেচিন্তে প্রতিশ্রুতি দিন। আপনি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আগ্রহী হতে পারেন এবং প্রার্থনা বা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই আপনার জন্য ভালো হবে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আনন্দ ও সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন এবং আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার পরিচিতি বাড়াবে এবং আপনি ভালো খাবার ও পানীয় উপভোগ করবেন। সঠিক পথে আপনার শক্তিকে চালিত করাই আজ আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি বলে প্রমাণিত হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

