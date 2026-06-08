ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ রয়েছে রাশিফলে।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়ের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ৮ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
ধনু
উন্নতির নতুন পথ খুলে যাবে। বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীরা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং ব্যবসায় আর্থিক লাভের ইতিবাচক লক্ষণ রয়েছে।
মকর
আজকের দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতার হতে পারে। বন্ধুদের সাথে সময় কাটালে আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। গোপন শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। লোকদেখানো অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ক্ষতিকর হতে পারে। যারা শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত, তারা উল্লেখযোগ্য লাভ দেখতে পারেন। পরিবারে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনা উঠতে পারে। নতুন কোনো অতিথির আগমন বাড়িতে আনন্দ বয়ে আনবে।
কুম্ভ
আজ ব্যবসায় কিছু বাধা আসতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা সবকিছু সামলে নেবে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও স্নেহ বজায় থাকবে। কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের কোনো সদস্যের অসুস্থতা আপনার ব্যস্ততা বাড়িয়ে দিতে পারে। অপরিচিতদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন।
মীন
আজ একটি ব্যস্ত দিন হতে চলেছে। আপনার বিবাহিত জীবনে ছোটখাটো তর্ক-বিতর্ক হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বড় ধরনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পারিবারিক সমস্যা উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আপনার বাবা অথবা বিশ্বস্ত কারো সাথে নিজের ভাবনাগুলো ভাগ করে নিন। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More