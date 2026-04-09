মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৯ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ৯ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
মেষ
আজকের দিনটি হবে হাসিখুশি আর আনন্দে ভরপুর, যেন আপনার মন শুধু ঘুরে বেড়াতে আর হাসতে একটা অজুহাত খুঁজছে। বন্ধুর কোনো কথা আপনাকে কিছুটা কষ্ট দিতে পারে, কিন্তু তা মনে না রেখে হাসিমুখে ভুলে যাওয়াই ভালো। যদি আপনি কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আপনার বাবা-মায়ের পরামর্শ শুভ বলে প্রমাণিত হবে। যদি কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয়, তবে পুরোনো ক্ষোভের কথা তোলা থেকে বিরত থাকুন, নইলে আনন্দময় পরিবেশটি তর্কে পরিণত হতে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য উজ্জ্বল হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম, বিশেষ করে সামাজিক ক্ষেত্রে, ফল দেবে এবং আপনি একটি নতুন পরিচয় বা পদ লাভ করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সাথে একটি ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি নিজের অহংবোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন, তবে বিষয়টি সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। আপনার সন্তানের একটি ছোট ইচ্ছা পূরণ করা আপনাকে শান্তি এনে দেবে। আপনি আন্তরিকভাবে অন্যদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করবেন, যদিও কেউ কেউ তা বুঝতে না-ও পারে।
মিথুন
আজ কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার মনোযোগ নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আপনার বাবার বলা কোনো কথা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ভ্রমণের সময় আপনি এমন কিছু তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আজ ধৈর্যই আপনার সেরা সহায়ক। আপনার মধ্যে নতুন কিছু করার তাগিদ জাগবে এবং কোনো ক্রুদ্ধ প্রিয়জনকে শান্ত করার চেষ্টা আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা ফিরিয়ে আনবে।
কর্কট
আজকের দিনটি আনন্দ ও হালকা দায়িত্বের এক মিশ্রণ নিয়ে আসবে। পারিবারিক বিয়ের খবর একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার কোনো ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করার উপায় খুঁজে পেতে পারেন। আপনার কিছু কেনাকাটা করার ইচ্ছা হতে পারে, কিন্তু খরচের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আপনি আয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখতে পাবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস, বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More