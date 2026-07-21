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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Jul 21, 2026, 06:00:46 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    কর্মক্ষেত্রে আপনার মনে নানা চিন্তা ও পরিকল্পনা ঘুরপাক খাবে, তাই তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। যদি আপনি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন, তবে আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সন্তানদের সঙ্গ এবং ভবিষ্যতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। বকেয়া অর্থ পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে এবং নতুন উদ্যোগ ইতিবাচক ফল দিতে পারে।

    মকর

    অংশীদারিত্বের কাজ লাভজনক হতে পারে। সরকারি চাকরিতে কর্মরতরা তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং সততার জন্য প্রশংসা পাবেন। দিনের বেলায় আপনি আপনার পছন্দের খাবার উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের আগমন আপনার সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে। তবে, অপরিচিতদের সাথে ব্যবসায়িক তথ্য আদান-প্রদান করা থেকে বিরত থাকুন।

    কুম্ভ

    কর্মক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো পরিহার করুন এবং প্রতিটি কাজ ধৈর্যের সাথে সম্পন্ন করুন। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা সফল হবে এবং আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি ঘটবে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলো এগিয়ে যাবে। কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি কিছুটা আঘাত পেতে পারেন, কিন্তু নিজেকে সংযত রাখুন। ঊর্ধ্বতনদের কাছে আপনার দেওয়া পরামর্শ প্রশংসিত হবে। বকেয়া অর্থ প্রাপ্তি আনন্দের কারণ হবে।

    মীন

    আপাতত বড় কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই শ্রেয়। শেয়ার বাজার বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য। অপরিচিতদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে, তাই সময়মতো তাঁর যত্ন নিন। ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সাথে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ আজ ফলপ্রসূ হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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