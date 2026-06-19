ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী! ১৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্য়ে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আজকের রাশিফল কী বলছে। রইল জ্যোতিষমত।
ধনু
আজ আপনার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনি যদি নতুন গাড়ির জন্য ঋণের আবেদন করে থাকেন, তবে আপনি সফল হতে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতি বোঝা এবং তাকে সম্মান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় একটি ছোট বিষয় বড় বিবাদে পরিণত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পছন্দের কাজ না পেলে কিছুটা অসন্তোষ দেখা দিতে পারে এবং আপনি নতুন চাকরি খোঁজার কথাও ভাবতে পারেন।
মকর
ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটি খুব উৎসাহব্যঞ্জক হবে। তারা অতীতের আর্থিক সমস্যা বা আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারে। আপনার সন্তানের পরীক্ষার ফলাফল বাড়িতে আনন্দ ও গর্বের পরিবেশ তৈরি করবে। আপনি আপনার বাবার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা রাজনীতি বা সমাজসেবার সাথে জড়িত, তাদের ভাবমূর্তি শক্তিশালী হবে এবং জনসমর্থনও বৃদ্ধি পাবে। তবে, অন্যদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।
কুম্ভ
আজকের দিনটি আনন্দ ও হালকা মুহূর্তে ভরপুর থাকবে, কিন্তু অন্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করলে পরে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত অর্থ প্রাপ্তি আনন্দ বয়ে আনবে। অন্যের গাড়ি চালালে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ সামান্য অসাবধানতাও ক্ষতির কারণ হতে পারে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া লাভজনক হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার জন্য আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
মীন
আজ আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্কতা ও সজাগ থাকতে হবে। যারা চাকরি করেন, তাদের জন্য কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত ব্যক্তিগত কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন। সরকারি কাজে কিছু অসুবিধা বা বিলম্ব হতে পারে। কোনো প্রতিপক্ষ আপনাকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরুন। আপনার সন্তানের জন্য একটি সুন্দর সারপ্রাইজ উপহার আনলে ঘর আনন্দে ভরে উঠবে। আপনার মাকে দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি সময়মতো পূরণ করতে ভুলবেন না।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More