    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ মে ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৪ মে ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে।

    Published on: May 05, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৫ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ মঙ্গলবার এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা!

    ধনু

    আজ আপনার জন্য অপ্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনবে। আপনি এমন কিছু পেতে পারেন যা আপনি আশা করেননি। তবে, আপনার কথাবার্তায় সংযম রাখা জরুরি। বাড়িতে শুভ ঘটনা ঘটতে পারে, যা একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং আপনি আগের চেয়ে ভালো অনুভব করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, যা আপনি সহজেই সামলে নেবেন এবং পদোন্নতির পথও খুলে যেতে পারে।

    মকর

    আজ কঠোর পরিশ্রমের দিন, এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমই আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি হবে। আপনার প্রেম জীবন মধুর হবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে সুন্দর মুহূর্ত কাটাবেন। আপনি আপনার সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন। আপনার মায়ের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনাটিও আজ বাস্তবায়িত হতে পারে। আপনার কাজের যেকোনো বাধা বন্ধুর সাহায্যে অতিক্রম করতে পারবেন।

    কুম্ভ

    আজ আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ পাওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে একটি শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন, কারণ আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। আপনি যদি নতুন চাকরি খোঁজার চেষ্টা করেন, তবে আজ সাফল্যের ভালো লক্ষণ রয়েছে।

    মীন

    আজ আপনি আপনার পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। আপনার মনে নতুন ধারণা আসবে। অবিলম্বে সেগুলি বাস্তবায়ন করা উপকারী হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। যেকোনো অসমাপ্ত কাজ আজ সম্পন্ন হতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আপনি বন্ধুদের সাথে আনন্দময় মুহূর্ত কাটানোর পরিকল্পনাও করতে পারেন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

