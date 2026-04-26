Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026:বাংলায় ২য় দফায় ভোট ২০২৬র সপ্তাহ কেমন কাটবে!রইল ২৬ এপ্রিল- ২ মের সাপ্তাহিক রাশিফল

Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026:বাংলায় ২য় দফায় ভোট ২০২৬র সপ্তাহ কেমন কাটবে!রইল ২৬ এপ্রিল- ২ মের সাপ্তাহিক রাশিফল
Weekly Horoscope 26 April 2026 to 2 May 2026 Rashifal: চলতি সপ্তাহে ২৯ এপ্রিল ২০২৬ রয়েছে রাশিফল। দেখে নিন রাশিফল।
Saptahik Rashifal: ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন পড়েছে চলতি সপ্তাহেই। আর সেই সপ্তাহে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে সাপ্তাহিক রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন ২৬ এপ্রিল থেকে ২ মের সপ্তাহের রাশিফল। রইল জ্যোতিষমত।
আপনি একটি ইতিবাচক শক্তি অনুভব করছেন এবং আপনার আত্মবিশ্বাস (কর্তৃত্ব) বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি সরকারী ব্যবস্থায় যোগ দিচ্ছেন, যা আপনার পক্ষে উপকারী হবে। প্রেম এবং সন্তানের অবস্থা ভাল এবং ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও সময়টি খুব শুভ।
বৃষ - বৃষ রাশির লোকদের জন্য সময়ও ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ। স্বাস্থ্যের উন্নতি ইতিমধ্যে রয়েছে এবং প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসায়ের পরিস্থিতি খুব ভাল রয়েছে। সপ্তাহের শুরুতে পারিবারিক কলহ এড়ানোর চেষ্টা করুন এবং আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন।
মিথুন- এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য খুব শুভ এবং উপকারী। তবে কোনও বিষয়ে আপনার মনে দ্বন্দ্বের অবস্থা থাকতে পারে। কখনও কখনও জীবনে দুটি ভাল পরিস্থিতি বা ব্যক্তির মধ্যে বেছে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে, যা মানসিক দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রেম এবং সন্তানের অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে এবং ব্যবসাও ভাল চলবে।
কর্কট- দীর্ঘ সময় পরে, প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসায়ের পরিস্থিতি কর্কট রাশির মানুষের জন্য ভাল হতে চলেছে। মানসিকভাবেও আপনি খুব শক্তিশালী বোধ করবেন এবং সামগ্রিকভাবে আপনি একটি ভাল অবস্থানে এসেছেন।
সিংহ - ধীরে ধীরে সিংহ রাশির লোকদের জন্য পরিস্থিতি খুব অনুকূল হয়ে উঠছে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসায়ের পরিস্থিতি অনেক ভাল রয়েছে। বিবাহিত জীবনেও উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। তবে স্বাস্থ্যের দিক থেকে এখনও আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সাবধানতা অবলম্বন করুন।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির জাতকদের অবস্থাও খুব ভাল। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল এবং প্রেম এবং সন্তানের অবস্থা খুব ভাল। ব্যবসায়ও ভাল ফলাফল দেখা যাবে। আপনি যদি প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে থাকেন তবে এটি বিবাহের দিকে যেতে পারে এবং পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়বে।
তুলা রাশি ভাল অবস্থানে রয়েছে। বিশেষত সরকারী ব্যবস্থা এড়িয়ে চলুন এবং এটি অতিক্রম করুন। আপনার বাবার থেকে কিছুটা দূরত্বও সম্ভব। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সংঘর্ষ করবেন না। বাকি স্বাস্থ্য, ভালবাসা, ব্যবসা ভাল।
বৃশ্চিক- স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। প্রেম-সন্তানদের অবস্থা এই মুহূর্তে কিছুটা মাঝারি। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভাল। বৈবাহিক সম্পর্ক খুব ভাল নয়, শুষ্কতা রয়েছে। সপ্তাহের শুরুতে আদালত এড়িয়ে চলুন। কোনও পরাজয় হবে না, তবে কোনও স্পষ্ট বিজয়ও হবে না।
ধনু রাশি- ধনু রাশির অবস্থান ভাল, তবে ব্যক্তিগত জীবনে বিকল্পটি খুব ভাল নয়। কারণ আপনি যাই তুলনা করছেন তা তুলনা করার মতো নয়। যাই হোক না কেন, এটি খুব ভাল। তবুও, যত্ন নিন। প্রেমের সন্তানদের অবস্থা ভাল এবং ব্যবসাও ভাল।
মকর রাশি- এই সময়টি মকর রাশির জন্য শত্রুদের কাছ থেকে মুনাফা অর্জন করতে চলেছে। আপনি রহস্যময় জ্ঞান পাচ্ছেন এবং গুরুজনদের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাচ্ছেন। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল এবং প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসায়ের পরিস্থিতি চমৎকার থাকে।
কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসায়ের পরিস্থিতি ভাল। সপ্তাহের শুরুতে আপনার এবং আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। সপ্তাহের মাঝামাঝি অংশটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, যেখানে আঘাত পাওয়ার বা কোনও সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার লক্ষণ রয়েছে।
মীন - মীন রাশির লোকদের স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভাল। প্রেম এবং সন্তানের অবস্থা ভাল এবং আপনি ব্যবসায় বেশ শক্তিশালী থাকবেন, যা কাজের পরিধি প্রসারিত করছে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি শত্রুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন, যদিও কিছুটা মানসিক অস্থিরতা হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More