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    WB Govt Relief on Fuel: জ্বালানি তেল নিয়ে বড় স্বস্তি দিল রাজ্য সরকার, ঘোষণা খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

    কৃষক, চা-বাগানের শ্রমিক, হাসপাতাল এবং জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির স্বার্থে এবার থেকে নির্দিষ্ট শর্তে কন্টেনারে জ্বালানি নেওয়ার অনুমতি মিলবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শনিবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

    Published on: Jun 28, 2026 1:02 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    সাধারণ মানুষের জরুরি প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কন্টেনারে ডিজেল সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কৃষক, চা-বাগানের শ্রমিক, হাসপাতাল এবং জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির স্বার্থে এবার থেকে নির্দিষ্ট শর্তে কন্টেনারে জ্বালানি নেওয়ার অনুমতি মিলবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শনিবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

    সাধারণ মানুষের জরুরি প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কন্টেনারে ডিজেল সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
    সাধারণ মানুষের জরুরি প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কন্টেনারে ডিজেল সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

    মুখ্যমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি কন্টেনারে ডিজেল সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় বহু কৃষক, হাসপাতাল এবং জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলি সমস্যার মুখে পড়ছিল। সেই পরিস্থিতি বিবেচনা করেই রাজ্য সরকার অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করেছে। তাঁর কথায়, জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

    এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন কৃষকরা। সেচের পাম্প, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টার-সহ বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র চালাতে অনেক সময় পেট্রল পাম্প থেকে কন্টেনারে ডিজেল নিয়ে যেতে হয়। একইভাবে চা-বাগান এলাকাতেও দূরবর্তী স্থানে থাকা যন্ত্রপাতি চালাতে কন্টেনারে জ্বালানি বহন করা প্রয়োজন হয়। হাসপাতালগুলির জেনারেটর এবং জরুরি পরিষেবা সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও এই সুবিধা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

    সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন জ্বালানি ব্যবসায়ীরাও। কলকাতার এক পেট্রল পাম্প মালিক বলেন, সরকার যে নিয়ম নির্ধারণ করবে, তা মেনেই জ্বালানি সরবরাহ করা হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে এই ছাড় বাস্তব সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে বলেও তাঁর মত।

    সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির পরিস্থিতির জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। সেই সময় দেশে সম্ভাব্য সংকটের আশঙ্কায় অনেকেই কন্টেনারে পেট্রল-ডিজেল মজুত করতে শুরু করেন। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে প্রশাসন কন্টেনারে জ্বালানি দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করে। কারণ, অনুমোদনহীন বা সাধারণ প্লাস্টিকের পাত্রে পেট্রল-ডিজেল সংরক্ষণ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং আইনত দণ্ডনীয়।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, পেট্রল ও ডিজেল শুধুমাত্র নির্ধারিত মানের স্টিল বা শক্ত প্লাস্টিকের অনুমোদিত কন্টেনারেই বহন করা উচিত। দাহ্য পদার্থ হওয়ায় অসতর্কভাবে সংরক্ষণ করলে অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তবে রাজ্য সরকারের নতুন সিদ্ধান্তে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই ছাড় সর্বসাধারণের জন্য নয়। শুধুমাত্র কৃষিকাজ, চা-বাগান, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জরুরি পরিষেবা এবং অনুরূপ অত্যাবশ্যকীয় কাজে প্রয়োজনীয় জ্বালানি কন্টেনারে নেওয়া যাবে। ফলে একদিকে যেমন জরুরি পরিষেবার কাজে বিঘ্ন কমবে, অন্যদিকে জ্বালানির অপ্রয়োজনীয় মজুত রোধেও প্রশাসনিক নজরদারি বজায় থাকবে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/WB Govt Relief On Fuel: জ্বালানি তেল নিয়ে বড় স্বস্তি দিল রাজ্য সরকার, ঘোষণা খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
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