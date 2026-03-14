    যুদ্ধের আঁচ মধ্যবিত্তের পকেটে! দামের গেরোতেও অটো LPG-র চাহিদা তুঙ্গে, 'কাটা রুট' বিপদে যাত্রীরা

    গ্যাসের দামবৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে শহর এবং শহরতলির অটো পরিষেবাতে। এক ধাক্কায় বেড়ে গিয়েছে অটোর ভাড়া।

    Published on: Mar 14, 2026 10:40 PM IST
    By Sahara Islam
    মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন। যার আঁচ সরাসরি এসে পড়েছে তেলের বাজারে। এরই মধ্যে এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়েছে অটো গ্যাসের দাম। বুধবার থেকে কার্যকর হয়েছে নতুন দাম। কলকাতায় অটোর এলপিজি-র দাম বেড়েছে লিটারে ৫ টাকা। তা সত্ত্বেও শহরে অটোর এলপিজি-র বিক্রি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে রেকর্ড করা গড় দৈনিক এলপিজি-র বিক্রি তুলনায় ব্যবহার প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।

    যুদ্ধের আঁচ মধ্যবিত্তের পকেটে!

    তেল বিপণন সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের মতে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে শহরের ডিসপেন্সিং স্টেশনগুলিতে অটো এলপিজি-র গড় বিক্রি ছিল প্রতিদিন প্রায় ১০.৭ টন। কিন্তু চলতি সপ্তাহের শুরুতে মূল্য সংশোধনের পর বিক্রি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য বলছে যে ১১ মার্চ অটো এলপিজির বিক্রি বেড়ে ৩৫.৭ টনে পৌঁছেছে, যা আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি। পরের দিন, ১২ মার্চও ব্যাপক চাহিদা ছিল, এলপিজি বিক্রি হয় ২৩.৯ টন। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, ১৩ মার্চ অটো এলপিজি-র বিক্রি ২০ টন ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে চাহিদা আরও বাড়বে। ওএমসির একজন কর্মকর্তা বলেন, হঠাৎ করে দাম বৃদ্ধি অপ্রত্যাশিত, বিশেষ করে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির পরপরই এটি ঘটেছে। তাঁর কথায়, 'সাধারণত, দাম বৃদ্ধির পর চাহিদা কিছুটা কমে যায়, কিন্তু এবার আমরা উল্টোটা দেখেছি। ১১ মার্চ বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পরের দিনগুলিতেও চাহিদা ব্যাপক ছিল।' অন্যদিকে, অটো চালকরা বলেছেন যে জ্বালানির দাম নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে তারা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি জ্বালানি ভরতে বাধ্য হচ্ছেন। অটো চালক অনুপ দাস বলেন, 'যখনই এলপিজি-র দাম বাড়ে, তখন আমরা আশঙ্কা করি যে এটি আবার বাড়তে পারে। তাই আমরা যখনই সুযোগ পাই ট্যাঙ্ক পুরো ভরে রাখার চেষ্টা করি।'

    এদিকে, গ্যাসের দামবৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে শহর এবং শহরতলির অটো পরিষেবাতে। এক ধাক্কায় বেড়ে গিয়েছে অটোর ভাড়া। এরই মধ্যে অটো এলপিজি-র দামের বৃদ্ধি এবং জ্বালানির ক্রমাগত ঘাটতির কারণে অটো চালকরা 'কাটা রুট' বেশি ব্যবহার করছেন। যার ফলে যাত্রীরাই চরম বিপদে পড়ছেন। শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছতে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ভাড়া দিতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। নিত্য যাত্রীরা বলছেন, যা এক সময় মাঝেমধ্যে অসুবিধার কারণ হত, তা এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি এনজিওর কর্মী শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'বাস কম থাকায় আমার আয়ের এক তৃতীয়াংশ অটোতে দিতে হচ্ছে আমাকে।' জানা গেছে, বেশ কিছু ব্যস্ত রাস্তায়, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে, অটো পুরো রুটে চলছে না। পরিবর্তে, চালকরা গন্তব্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিচ্ছেন, যাতে কম সময়ে আরও বেশি যাত্রী সওয়ার হতে পারে। যাতে জ্বালানি খরচ ও এলপিজি-র জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় নষ্ট হওয়া ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন।

    এক যাত্রী বলেন, 'আগে, একটা অটো আমাদের সরাসরি বেহালা থেকে রাসবিহারীতে নিয়ে যেত। এখন, আমাদের মাঝপথে অটো পরিবর্তন করতে হয় এবং পুরো রুটটি সম্পূর্ণ করার জন্য স্বাভাবিক ভাড়ার থেকে দ্বিগুণ এমনকী তিনগুণ বেশি ভাড়া দিতে হয়।' এই প্রসঙ্গে বেহালা-রাসবিহারী রুটের অটো চালক পবন সাউ বলেন, কখনও কখনও আমাদের গ্যাসের জন্য এক ঘন্টারও বেশি সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। জ্বালানি ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে এবং লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট হচ্ছে, তাই আমাদের কোনওভাবে খরচ পুষিয়ে নিতে হবে।'

