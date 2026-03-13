Edit Profile
    LPG Cylinder Scarcity Cyber Fraud: এলপিজি সংকটের আতঙ্ককে কাজে লাগাতে চাইছে সাইবার জালিয়াতরা, সতর্ক করল পুলিশ

    'বিশেষ কোটায়' দুদিনে গ্যাস পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লিঙ্কে ক্লিক করতে বলছে সাইবার জালিয়াতরা। আবার সাইবার জালিয়াতরা সাধারণ মানুষকে ফোন করে দাবি করছে, সংশ্লিষ্ট গ্রাহকরা নাকি ২৫ দিনের মধ্যেই গ্যাস বুকিং করেছেন বলে তাদের কাছে খবর আছে। এই কাজ নাকি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই আবহে সেই গ্রাহককে ফর্ম বলতে বলা হয়।

    Published on: Mar 13, 2026 11:29 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    এলপিজি সংকটের আবহে অনেকেই মোবাইলের মাধ্যমে বুকিং করতে পারছেন না গ্যাস সিলিন্ডারের। এই পরিস্থিতিতে সাইবার জালিয়াতরা মানুষকে লুটতে নয়া ফাঁদ পেতেছে। 'বিশেষ কোটায়' দুদিনে গ্যাস পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লিঙ্কে ক্লিক করতে বলছে সাইবার জালিয়াতরা। এই নিয়ে লালবাজারের সাইবার অপরাধ শাখার পক্ষ থেকে প্রত্যেক ডিভিশনের সাইবার শাখাকে সতর্ক করা হয়েছে।

    Prayagraj: A police personnel loads an LPG cylinder on a bike, amid supply crisis in the country, in Prayagraj, Uttar Pradesh, Friday, March 13, 2026. (PTI Photo)(PTI03_13_2026_000014B) (PTI)
    Prayagraj: A police personnel loads an LPG cylinder on a bike, amid supply crisis in the country, in Prayagraj, Uttar Pradesh, Friday, March 13, 2026. (PTI Photo)(PTI03_13_2026_000014B) (PTI)

    জানা গিয়েছে, অন্য একভাবেও জালিয়াতি করা হচ্ছে। সাইবার জালিয়াতরা সাধারণ মানুষকে ফোন করে নিজেদের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর পরিচয় দিয়ে কথা বলছে। সেই সব জালিয়াতরা নাকি দাবি করছে, সংশ্লিষ্ট গ্রাহকরা নাকি ২৫ দিনের মধ্যেই গ্যাস বুকিং করেছেন বলে তাদের কাছে খবর আছে। এই কাজ নাকি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই আবহে সেই গ্রাহককে ফর্ম বলতে বলা হয়। এবং হোয়াটসঅ্যাপে লিঙ্ক পাঠানো হয়। এতে ক্লিক করলেই সেই ব্য়ক্তির মোবাইলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় জালিয়াতদের কাছে। এই আবহে কেউ যদি এই ধরনের ফোন পান, তাহলে তা অগ্রাহ্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে।

    এরই মাঝে এলপিজি সংকট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে রাজ্যে। এই আবহে রাজ্য সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে, গৃহস্থের রান্নাঘরের পাশাপাশি স্কুল এবং হাসপাতালে গ্যাস সরবরাহে টান পড়বে না। এই আবহে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর জারি করেছে রাজ্য সরকার। সঙ্গে কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে। কমিটি গঠন করে দিয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হবে। কন্ট্রোল রুমের নম্বর হল ১০৭০/২২১৪৩৫২৬/ ৮৬৯৭৯৮১০৭০। চালু করা হচ্ছে হেল্পলাইনও। এদিকে গ্রাহকদের সাহায্যের জন্য ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু করেছে নবান্ন। বুকিং নিয়ে তাঁরা সমস্যায় পড়লে ৪৯৫০৬১০১/ ৩৫০২৬২১৪/ ২৪৮৭৪৪০০ নম্বরে কল করতে বলা হয়েছে।

    গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে গঠিত কমিটিতে থাকবেন স্কুল শিক্ষা দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, বিপর্যয় মোকাবিলা ও ত্রাণ দফতরের প্রিন্সিপাল সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রিন্সিপাল সচিব, শিল্প, বাণিজ্য দফতরের প্রিন্সিপাল সচিব, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দফতরের প্রিন্সিপাল সচিব, পর্যটন দফতরের সচিব, স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, ডিজি (আইনশৃঙ্খলা), কলকাতার পুলিশ কমিশনার, এডিজি (এনফোর্সমেন্ট বিভাগ), এডিজি (আইবি)।

