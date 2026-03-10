Mamata on SIR: 'লেংড়ে চলা সরকার', মোদীদের নিশানা মমতার, ‘অনেকটা বিচার পাওয়ায়’ তুলে নিলেন ধরনা

Mamata on SIR: 'লেংড়ে চলা সরকার', মোদীদের নিশানা মমতার, ‘অনেকটা বিচার পাওয়ায়’ তুলে নিলেন ধরনা
‘অনেকটা বিচার পাওয়ায়’ পাঁচদিন পরে ধরনা তুলে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) বিরোধী যে ধরনা চালাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তা মঙ্গলবার তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছে নির্বাচন কমিশন। ‘অনেকটা বিচার পাওয়ায়’ আপাতত ধরনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই রেশ ধরে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন, ‘লেংড়ে চলা সরকার।’
তারইমধ্যে 'অনেকটা বিচার পাওয়া' গিয়েছে বলতে মুখ্যমন্ত্রী যা বোঝাতে চেয়েছেন, সেগুলি ব্যাখ্যা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আমাদের আইনজীবীরা তুলে ধরেছেন যে, বিজেপির কারচুপির কারণে বৈধ ভোটারদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই একতরফাভাবে তাদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। তারা আপিল করার সুযোগও পাচ্ছেন না।’
‘নির্বাচন কমিশনকে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট’
তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের অ্যাপে ত্রুটি তৈরি করছে যাতে বিচারপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হয় এবং ভোটার তালিকা তৈরির কাজ পিছিয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্ট এর জন্য নির্বাচন কমিশনকে ভর্ৎসনা করেছে। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া বৈধ ভোটাররা যাতে বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করার জন্য, সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে বলেছে এবং কলকাতা হাইকোর্টকে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে। এটি গণতন্ত্রের জয় এবং মা-মাটি-মানুষের জয়। এটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরন্তর সংগ্রাম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অবিরাম লড়াইয়ের জয়।’
'মমতার দেখানো পথেই জয়'
সেইসঙ্গে অভিষেক বলেন, ‘এটি বাংলার জয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পথ দেখিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস সেই পথেই চলেছে। বাংলার ১০ কোটি মানুষের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে ছিল। আমাদের সব দাবি সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করে নিয়েছে। যখন আমরা ম্যাপড ভোটারদের বিষয়টি তুলে ধরেছিলাম, সুপ্রিম কোর্ট আশ্বাস দিয়েছে যে নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পরেও যদি নির্বাচনের এক দিন আগেও কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তবে সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি দেখবে যাতে দেশের কোনও বৈধ ভোটার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।’
