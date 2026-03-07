Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Mamata Banerjee on LPG Price Hike to start rally against new Cylinder booking norm and cooking Gas price rise

    মমতা বলেন, 'গতকাল ৬০ টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। তার আগে তিনদিন আগে ৪৯ টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। বড় সিলিন্ডাররে দাম ২১০০ টাকা হয়ে গিয়েছে। আর ছোট সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে।'

    Updated on: Mar 07, 2026 12:41 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজ গ্যাসের দাম বেড়েছে। এদিকে ইরান যুদ্ধের আবহে সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মেও বদল এসেছে। এহেন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতা-খুন্তি নিয়ে পথে নামার কথা ঘোষণা করেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী আজ বলেন, 'গতকাল ৬০ টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। তার আগে তিনদিন আগে ৪৯ টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। বড় সিলিন্ডাররে দাম ২১০০ টাকা হয়ে গিয়েছে। আর ছোট সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে।' এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাস্তায় নামতে চলেছেন মমতা।

    গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাস্তায় নামতে চলেছেন মমতা (PTI)
    গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাস্তায় নামতে চলেছেন মমতা (PTI)

    উল্লেখ্য, ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের কারণে ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের দাম আজ থেকে ৬০ টাকা বেড়েছে। এদিকে বাণিজ্যিক রান্নার সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ১১৫ টাকা। এই আবহে আজ কলকাতায় ১৪.২ কেজি ওজনের ঘরোয়া সিলিন্ডার দাম বেড়ে ৯৩৯ টাকা হয়েছে। আর ১৯ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে ১৯৯০ টাকা হয়েছে। এই নিয়ে মমতা বলেন, 'কালকে মিছিল হবে। গ্যাস নাই, রান্না নাই। গ্যাস নাই, খাবার নেই। সেই জন্য হাঁড়ি, কড়াই, বাটি, ঘটি, হাতা, খুন্তি দিয়ে প্রতিবাদ মিছিল হবে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে। মানবতাকে পালন করার জন্য কাল মা বোনেরা রাস্তায় নামুন, প্রতিবাদ করুন। প্রয়োজনে কালো শাড়ি পরুন। আর হাতে এইসব রাখবেন। গ্যাসের ওভেনও পারলে কেউ নিয়ে আসবেন। পারলে কাঁচা আনাজও ঝুড়িতে আনবেন।'

    উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধের আবহে গোটা বিশ্বে জ্বালানির সংকট তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আপাতত আগামী কয়েকদিনের জন্য এলপিজি-র ডবল সিলিন্ডারের সংযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছিল। এবার অপর এক রিপোর্টে দাবি করা হল, বাড়ির রান্নার গ্যাস বুকিং নিয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় জ্বালানি মন্ত্রক। জানা গিয়েছে, এবার একটি সিলিন্ডার বুকিংয়ের ২১ দিন পর দ্বিতীয় সিলিন্ডার বুকিং করা যাবে। এই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। তিনি বলেন, 'বলছে ২১ দিন আগে থেকে বুক করতে হবে। যার বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে যাবে সে কী ২১ দিন রান্না না করে থাকবে? এগুলো আপনাদের আগে মাথায় থাকে না? খাবে কী মানুষের?'

    News/Bengal/Mamata Banerjee On LPG Price Hike To Start Rally Against New Cylinder Booking Norm And Cooking Gas Price Rise
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes