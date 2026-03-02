WB Weather Forecast till 8th March: মার্চের ২ দিনেই প্রায় ৫ ডিগ্রি চড়ল কলকাতার পারদ, দোল কাটিয়ে রবিতে বৃষ্টি বাংলায়

WB Weather Forecast till 8th March: মার্চের ২ দিনেই প্রায় ৫ ডিগ্রি চড়ল কলকাতার পারদ, দোল কাটিয়ে রবিতে বৃষ্টি বাংলায়
মার্চের শুরুতেই প্রথম দু'দিনে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৫ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তারইমধ্যে দোল কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হবে।
এপ্রিল, মে'তে যে কতটা গরম পড়তে চলেছে, তার যেন ট্রেলার দেখিয়ে দিল মার্চের প্রথম দু'দিনই। কারণ মার্চের প্রথম দু'দিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একধাক্কায় বৃদ্ধি পেল। দু'দিনে যেমন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বাড়ল। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.২ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.১ ডিগ্রি কম ছিল। ১ মার্চ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চড়ে ঠেকে ২৩ ডিগ্রিতে। আর ২ মার্চ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রিতে পৌঁছে গেল। যা স্বাভাবিকের থেকে চার ডিগ্রি বেশি।
স্বাভাবিকের নীচে আছে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
তবে আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আছে স্বাভাবিকের নীচে। দোলের আগেরদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঠেকেছে ৩১.৪ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সার্বিকভাবে আগামী সাতদিনে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) বিশেষ হেরফের হবে না। অর্থাৎ এখনকার স্তরেই থাকবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা।
রবিবার কোন কোন জেলায় বৃষ্টি হবে?
তারইমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দার্জিলিঙের একটি বা দুটি অংশে বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সাতটি জেলার (জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার উত্তরবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না। রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পংঙের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হবে।
তবে দক্ষিণবঙ্গে সেরকম কোনও সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
কোন কোন জেলায় কুয়াশা পড়বে?
সেইসবের মধ্যেই আবার মঙ্গলবার (দোলের দিন) সকালে উত্তরবঙ্গের সব জেলার একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। একইভাবে বুধবার সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে। তার জেরে দৃশ্যমানতা কিছুটা কমে যাবে। দক্ষিণবঙ্গে অবশ্য কুয়াশার কোনওরকম সতর্কতা জারি করা হয়নি।
News/Bengal/WB Weather Forecast Till 8th March: মার্চের ২ দিনেই প্রায় ৫ ডিগ্রি চড়ল কলকাতার পারদ, দোল কাটিয়ে রবিতে বৃষ্টি বাংলায়