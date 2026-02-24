Edit Profile
    WB Rain Forecast till 2nd March: বৃষ্টি চলবে বুধেও? কয়েকদিন একটু শান্তি এলেও কবে থেকে ফের চড়বে বাংলার তাপমাত্রা?

    বসন্তের মধ্যেই বৃষ্টিতে ভিজেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। এমনকী ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার জন্য একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। বুধবারও কি বৃষ্টি হবে পশ্চিমবঙ্গে? কবে থেকে ফের গরম বাড়বে?

    Published on: Feb 24, 2026 5:34 PM IST
    By Ayan Das
    আজই শেষ। বুধবার থেকে ফের পুরনো ফর্মে ফিরবে বৃষ্টি। সপ্তাহের তৃতীয় কর্মদিবস থেকে পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। তবে আপাতত কয়েকদিন গরম অতটাও বেশি থাকবে না। গরম থাকবে। কিন্তু একটু রেহাই মিলবে কয়েকদিন। তারপর থেকে ফের চড়চড়িয়ে বাড়বে পশ্চিমবঙ্গের তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। একইভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে।

    আজ বৃষ্টি হলেও বুধবার সেরকম কোনও সম্ভাবনা নেই পশ্চিমবঙ্গে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)
    কোন কোন জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে?

    তারইমধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির জেরে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে। ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সেইসঙ্গে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়িতেও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

    ফেব্রুয়ারির শেষ ও মার্চের শুরুতে কী হবে?

    তবে বুধবার থেকে বৃষ্টির নিরিখে ফের পুরনো ছন্দে ফিরবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এবং সোমবার উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। অর্থাৎ বুধবার থেকে আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না।

    কবে থেকে ফের গরম বাড়বে পশ্চিমবঙ্গে?

    তারইমধ্যে আগামী চারদিন উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলার সর্বনিম্ন (রাতের তাপমাত্রা) এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রার (দিনের তাপমাত্রা) কোনও হেরফের হবে না। পরবর্তীতে তিনদিনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলিয়াস বৃদ্ধি পাবে। ধাপে-ধাপে বৃদ্ধি পাবে বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা।

    তারইমধ্যে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার সকালের দিকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। কোনও জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়নি। আর দক্ষিণবঙ্গে পড়বে না কুয়াশা।

