    Train Cancellation update: শনি-রবিতে শিয়ালদা-বনগাঁ শাখায় একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল, হবে পথ সংক্ষিপ্ত! রইল তালিকা

    শিয়ালদা থেকে বনগাঁ শাখায় কোন কোন ট্রেন বাতিল আগামিকাল শনিবার ও পরের দিন রবিবার?

    Published on: Feb 20, 2026 10:38 PM IST
    By Sritama Mitra
    শিয়ালদা, বনগাঁ লাইনে একগুচ্ছ ট্রেনের পথ সংক্ষিপ্ত সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল হতে চলেছে। শনিবার ও রবিবার বেশ কিছু ট্রেন বাতিল ও বেশ কিছু ট্রেনর পথ ছোট করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে রেল। চাঁদপাড়া-ঠাকুরনগরে সাবওয়ের কাজের জন্যই এমন বন্দোবস্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে রবিবার সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত সেই কাজ চলবে বলে খবর। এর জেরে কোন কোন ট্রেন বাতিল হবে, আর কোন কোন ট্রেনের পথ পরিবর্তন হবে, তা দেখে নিন।

    শনিবার ও রবিবার শিয়ালদা ও বনগাঁ শাখায় একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    শনিবার ও রবিবার শিয়ালদা ও বনগাঁ শাখায় একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)

    ২১ ফেব্রুয়ারি শনিবার বাতিল হবে, শিয়ালদহ-বনগাঁ আপ ৩৩৮৫১, ৩৩৮৫৯, ৩৩৮৬১, ৩৩৮৬৩ এবং ডাউন ৩৩৮৫৪, ৩৩৮৫৬, ৩৩৮৫৮, ৩৩৮৬০। রবিবার বাতিল বারাসত-বনগাঁ আপ ৩৩৩৬৯ এবং ডাউন ৩৩৩৬৮। এছাড়াও রবিবার বাতিল হবে, রবিবার শিয়ালদহ-বনগাঁ আপ ৩৩৮১৯, ডাউন ৩৩৮২০ ট্রেন। এছাড়াও শনিবার শিয়ালদা-বনগাঁ লোকাল ৩৩৮৫৭, ৩৩৮১১, ৩৩৮১৩ বনগাঁর পরিবর্তে চলবে গোবরডাঙা পর্যন্ত। রবিবার ফের গোবরডাঙা থেকে ওই ট্রেন ছাড়বে। রবিবার বনগাঁ-মাঝেরহাট লোকাল ৩০৩৪২ বারাসত থেকে ছাড়বে।

    এছাড়াও শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় বিশেষ কাজের জন্য একঝাঁক ট্রেন বাতিলেরও এক ঘোষণা করে রেল। তার জেরে শনিবার রাতে আপ-ডাউন মিলিয়ে এক জোড়া করে শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর, শিয়ালদহ-ক্যানিং, শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার এবং শিয়ালদহ বজবজ লোকাল বাতিল করা হয়েছে। জানা গিয়েছে ফুটব্রিজ ভাঙার কাজের জন্য শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে। বেশ কিছু ট্রেন তার জেরেই রয়েছে বাতিল। শনিবার রাত ১০.৪০ মিনিট থেকে রবিবার সকাল ৬টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত ট্রেন চলাতল ব্যহত হবে। উল্লেখ্য, সপ্তাহান্তে এই ট্রেন বাতিলের জেরে বহু যাত্রীই বিপাকে পড়তে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষত, যাঁদের দূরপাল্লার ট্রেন ধরার রয়েছে, বা কোথাও জরুরি যাতায়াত রয়েছে, তাঁদের জন্য বিষয়টি উদ্বেগের।

