Sealdah Local latest update: শিয়ালদা শাখায় যাত্রীদের জন্য সুখবর! লোকালে নয়া পরিষেবা, কী কী ট্রেন চালু হচ্ছে?

Sealdah Local latest update: শিয়ালদা শাখায় যাত্রীদের জন্য সুখবর! লোকালে নয়া পরিষেবা, কী কী ট্রেন চালু হচ্ছে?
শিয়ালদা শাখায় গেদে পর্যন্ত সফর করা যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুখবর! কী কী ট্রেন আসছে?
শিয়ালদা শাখায় যাত্রীদের জন্য সুখবর। এবার লোকাল ট্রেনের পরিষেবায় নতুন চমক। একাধিক ট্রেন গেদে পর্যন্ত চলবে। ফলত শিয়ালদা লাইনে যাঁরা গেদে স্টেশন পর্যন্ত সফর করে থাকেন, তাঁদের জন্য সুখবর রয়েছে। বেশ কিছু ট্রেনের চলাচল গেদে পর্যন্ত হওয়ায় সেই ট্রেনগুলির পরিচয় পাল্টেছে! কী কী নতুন ট্রেন, শিয়ালদায় যাত্রী পরিষেবায় আসছে দেখা যাক।
তথ্য বলছে, রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩১২২৭ শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর লোকাল এবার থেকে গেদে পর্যন্ত যাবে। এই ট্রেনের নতুন পরিচয় হল, ৩১৯৩১ আপ শিয়ালদহ–গেদে স্পেশাল। এই ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে ছাড়বে, সকাল ৯টা ২৮ মিনিটে, আর গেদে পৌঁছবে বেলা ১২ টা ৭ মিনিটে। এছাড়াও ৩১২২৬ নম্বর ট্রেনটিও এবার পাচ্ছে নতুন পরিচিতি। ট্রেন চলবে ৩১৯৩০ ডাউন গেদে–শিয়ালদহ স্পেশাল হিসাবে। ট্রেনটি গেদে থেকে সকাল ৮টা ২৬ মিনিটে ছাড়বে, শিয়ালদা পৌঁছবে সকাল ১০ টা ৫৭ মিনিটে। এছাড়াও ৩১৪৩১ আপ শিয়ালদহ–নৈহাটি লোকালের যাত্রাপথও গেদে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ট্রেনের নতুন পরিচয়, ৩১৯৩৩ আপ শিয়ালদহ–গেদে স্পেশাল হিসাবে। ট্রেন গেদেয় পৌঁছবে, গেদেয় পৌঁছবে সন্ধ্যা ৭টা ৩৮ মিনিটে। এছাড়াও রয়েছে আরও ট্রেনের খবর। আসছে, ৩০১৪৪ ডাউন গেদে– মাঝেরহাট স্পেশাল ট্রেন। ট্রেনটি, গেদে থেকে বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে ছাড়বে আর মাঝেরহাট পৌঁছবে সন্ধ্যা ৭টা ২৮ মিনিটে। এছাড়াও আসছে ৩১৭৬১ আপ রানাঘাট–গেদে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন। ট্রেন, সকাল ৭টা ৫মিনিটে ছেড়ে সকাল ৭টা ৫৭ মিনিটে গেদে পৌঁছবে। গেদে থেকে দুপুর ১ টায় ছাড়বে ৩১৭৬২ ডাউন গেদে–রানাঘাট ইএমইউ স্পেশাল। ১টা ৫৫ মিনিটে রানাঘাট পৌঁছবে। তালিকায় রয়েছে আরও ট্রেন। ৩১৭৬৪ ডাউন গেদে–রানাঘাট ইএমইউ স্পেশাল গেদে থেকে রাত ৮টা ২৫ মিনিটে ছেড়ে রাত ৯টা ২১ মিনিটে রানাঘাট পৌঁছবে। জানা যাচ্ছে, আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেনগুলি চালানো হলেও, পরে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পাল্টাচ্ছে, ৩১৩৩৩ আপ শিয়ালদহ–কল্যাণী সীমান্ত লোকালের সময়সূচিও। ট্রেনটি এখন, শিয়ালদহ থেকে ৪টে ৩০ মিনিটে ছাড়বে।