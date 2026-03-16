WB Assembly Election Update: পাহাড়ের ৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা, ধাক্কা খেল তৃণমূল? ২০২৪ সালে কাদের কাছে ছিল 'লিড'?
পাহাড়ের তিন আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে অনীত থাপার দল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। তৃণমূল, বিজেপি বা বাম, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে না গিয়ে একাই লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অনীত থাপা। পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সমর্থন করে কি না, এখন সেটাই দেখার। দার্জিলিং বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী হয়েছেন বিজয় কুমর রাই। কালিম্পঙে বিজিপিএমের প্রার্থী হয়েছেন বিদায়ী বিধায়ক রুদেন সদা লেপচা। কার্শিয়াং বিধানসভায় প্রার্থী হচ্ছেন অমর লামা।
উল্লেখ্য, জিটিএ এবং দার্জিলিং পুরসভা আপাতত ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার দখলে। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে রয়েছেন অনীত থাপা। তবে এই প্রার্থী ঘোষণার ক্ষেত্রে তৃণমূলকে অনীত থাপা আগে থেকে জানিয়েছিলেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে দলগত ভাবে যে প্রার্থী আগে থেকে ঠিক করা ছিল, তা বোঝা যাচ্ছে। তাই নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতে না হতেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। এই আবহে প্রশ্ন উঠছে, আগেভাগে প্রার্থী ঘোষণা করে তৃণমূলকেই চাপে রাখলেন অনীত থাপা?
প্রার্থী ঘোষণা প্রসঙ্গে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'আমরা অনেকদিন ধরেই প্রস্তুত ছিলাম। শুধু অপেক্ষা করছিলাম কবে নির্বাচন ঘোষণা হবে। দিন ঘোষণার আগে প্রার্থীর নাম জানানো উচিত নয় বলেই জানায়নি। পাহাড়ের প্রতিটি মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। তাই জয়ের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। আর তৃণমূলের সঙ্গে কথা না হলেও আমরা আশাবাদী তারা আমাদের সঙ্গেই থাকবে। বাকি দল কি করবে তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। স্থানীয় নির্বাচনে আমরাই শক্তিশালী।'
এর আগে ২০২১ সালের নির্বাচনে কালিম্পং আসনে অনীত থাপার দলকে সমর্থন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই আসনে জয়ী হয়েছিল তারা। পাহাড়ের তিনটি আসনের কোনওটিতেই আগেরবার প্রার্থী দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে পাহাড়ের বাকি ২ আসনে গতবার জয়ী হয়েছিল বিজেপি। পরে অবশ্য কার্শিয়াঙের বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা বিজেপি ত্যাগ করেন। লোকসভা নির্বাচনে তিনি নির্দল হিসেবে ভোটে লড়েছিলেন। এদিকে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের নিরিখে পাহাড়ের তিনটি আসনেই লিড নিয়েছিল বিজেপি।
