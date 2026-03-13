Edit Profile
    WB Governor RN Ravi: শপথ অনুষ্ঠানে মমতার বার্তার পর কালীঘাটে রাজ্যপাল, কী বললেন বাংলাকে?

    নেতাজি, রামকৃষ্ণ দেব, চৈতদন্যদেব, বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করেন তিনি। এদিকে স্ত্রীকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দেন নয়া রাজ্যপাল আরএন রবি।

    Published on: Mar 13, 2026 9:32 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    দুর্গানাম স্মরণ করে বিদায় নিয়েছিলেন আনন্দ কুমার বোস। তাঁর উত্তরসূরি আরএন রবি শুরু করলেন সেই দুর্গানাম দিয়েই। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে নিজের প্রথম বার্তায় আরএন রবি লিখলেন, 'আমি মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে জ্ঞান ও শক্তি দেন, যাতে আমি এই মহান বাংলার মানুষের সেবা সর্বান্তকরণে ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারি।' এরই সঙ্গে নেতাজি, রামকৃষ্ণ দেব, চৈতদন্যদেব, বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করেন তিনি। এদিকে স্ত্রীকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দেন নয়া রাজ্যপাল আরএন রবি।

    পশ্চিমবঙ্গের ২২তম রাজ্যপাল আরএন রবি (PTI)
    পশ্চিমবঙ্গের ২২তম রাজ্যপাল আরএন রবি (PTI)

    বাংলায় বার্তা দিয়ে লোকভবনের সরকারি এক্স অ্যাকাউন্টে আরএন রবি লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সেবা করার সুযোগ লাভ করা আমার কাছে এক মহান দায়িত্ব ও গৌরবের বিষয়। সহস্রাব্দ ধরে এই মহান ভূমি ভারতের আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের এক উজ্জ্বল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে হাজার হাজার বছর আগে বেদের চিরন্তন জ্ঞান বিকশিত হয়েছে। এই ভূমিতেই গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা নতুনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই ভক্তি আন্দোলনের মহান ধারা বিকশিত হয়েছে এবং এখান থেকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তি ও প্রেরণা পেয়েছে। বিদেশি আক্রমণ ও শাসনের এক কঠিন সময়ে, যখন আমাদের সংস্কৃতি ও পরিচয় ধ্বংস করার চেষ্টা চলছিল, তখন এই বাংলার মাটিই জন্ম দিয়েছে অসংখ্য মহান ব্যক্তি ও মহাপুরুষকে। তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- যাঁর রচিত 'বন্দে মাতরম্' আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুদ্ধধ্বনি হয়ে উঠেছিল। আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপ্লবী আধ্যাত্মিক নেতা শ্রী অরবিন্দ এবং মহান বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি। আমি মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাকে জ্ঞান ও শক্তি দেন, যাতে আমি এই মহান বাংলার মানুষের সেবা সর্বান্তকরণে ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারি।'

    এর আগে বৃহস্পতিবার লোকভবনে বাংলার ২২তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথগ্রহণ করেন আরএন রবি। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে নবনিযুক্ত রাজ্যপালের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাকে যারা ভালোবাসে, বাংলাও তাঁদের ভালোবাসে'। আর রাজ্যপাল হিসেবে আরএন রবির প্রথম বার্তাতেই ফুটে উঠল বাংলার ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর সম্মান। পরে সন্ধ্যায় তিনি কালীঘাটে যান। কালীঘাটে তাঁর পুজো দেওয়ার ছবি পোস্ট করা হয় লোকভবনের এক্স হ্যান্ডেলে। সঙ্গে ক্যাপশনে লেখা হয়, 'রাজ্যপাল শ্রী আরএন রবি, তাঁর পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মী রবি সহ কালীঘাট কালী মন্দিরে মা কালীর দর্শন করেন এবং পূজা অর্চনা নিবেদন করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন।'

