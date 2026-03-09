WB Petrol & Diesel Price on 9th March: বিশ্ব বাজারে তেলের দামে লাফ, বাংলায় ৪ জেলায় বাড়ল পেট্রোলের দর, কোথায় কত রেট?

WB Petrol & Diesel Price on 9th March: বিশ্ব বাজারে তেলের দামে লাফ, বাংলায় ৪ জেলায় বাড়ল পেট্রোলের দর, কোথায় কত রেট?
ইরান যুদ্ধের আবহে তেলের সংকট দেখা দিতে পারে বিশ্বজুড়ে। এই আশঙ্কায় বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ইতিমধ্যেই ১০০ ডলারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে আজ জেলায় জেলায় বদলেছে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম। আজ পশ্চিমবঙ্গে ৪টি জেলায় দাম বেড়েছে তেলের। এছাড়া ৩টি জেলায় কমেছে তেলের দাম। এই পরিস্থিতিতে কোন জেলায় আজ পেট্রোল ডিজেলের দাম কতটা, তা দেখে নিন একনজরে।
আলিপুরদুয়ারে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৬.৬৮ টাকা (অপরিবর্তিত)। বাঁকুড়ায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৬৭ টাকা (অপরিবর্তিত)। বীরভূমে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৬.২৯ টাকা (৮ পয়সা কমেছে)। উত্তর দিনাজপুরে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৫৩ টাকা (অপরিবর্তিত)। দক্ষিণ দিনাজপুরে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৭৬ টাকা (৪১ পয়সা কমেছে)। দার্জিলিঙে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা (২০ পয়সা বেড়েছে)। হুগলিতে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৭১ টাকা (২ পয়সা বেড়েছে)। হাওড়ায় আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৭০ টাকা (২৯ পয়সা বেড়েছে)। জলপাইগুড়িতে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৩০ টাকা (৩৭ পয়সা কমেছে)। ঝাড়গ্রামে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৬.১৩ টাকা (২ পয়সা বেড়েছে)। কালিম্পঙে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৬.৩৩ টাকা (অপরিবর্তিত)।
এদিকে কলকাতায় আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা (অপরিবর্তিত)। মালদায় আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৫৯ টাকা (অপরিবর্তিত)। মুর্শিদাবাদে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৬.৭৩ টাকা (অপরিবর্তিত)। নদিয়ায় আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৯৭ টাকা (অপরিবর্তিত)। উত্তর ২৪ পরগনায় আজ পেট্রোলের দাম ১০৫.৮৮ টাকা (অপরিবর্তিত)। পশ্চিম বর্ধমানে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৪৬ টাকা (অপরিবর্তিত)। পূর্ব বর্ধমানে আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৭৫ টাকা (অপরিবর্তিত)। পুরুলিয়ায় আজ লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৬.১৭ টাকা (অপরিবর্তিত)। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আজ প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৫৬ টাকা (অপরিবর্তিত)।
আলিপুরদুয়ারে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯৩.২০ টাকা (অপরিবর্তিত)। বাঁকুড়ায় লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.২৬ টাকা (অপরিবর্তিত)। বীরভূমে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.৮৩ টাকা (৮ পয়সা কমেছে)। উত্তর দিনাজপুরে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.১১ টাকা (অপরিবর্তিত)। দক্ষিণ দিনাজপুরে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.৩৩ টাকা (৩৯ পয়সা কমেছে)। দার্জিলিঙে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.০১ টাকা (১৯ পয়সা কমেছে)। হুগলিতে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.৫২ টাকা (২ পয়সা বেড়েছে)। হাওড়ায় আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.২৮ টাকা (২৭ পয়সা বেড়েছে)। জলপাইগুড়িতে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯১.৯১ টাকা (৩৪ পয়সা কমেছে)। ঝাড়গ্রামে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.৬৫ টাকা (২ পয়সা বেড়েছে)। কালিম্পঙে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.০২ (অপরিবর্তিত)।
এদিকে কলকাতায় আজ ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা (অপরিবর্তিত)। মালদায় আজ প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.১৮ টাকা (অপরিবর্তিত)। মুর্শিদাবাদে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯৩.৩৩ টাকা (অপরিবর্তিত)। নদিয়ায় আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.৫৪ টাকা (অপরিবর্তিত)। উত্তর ২৪ পরগনায় আজ ডিজেলের দাম ৯২.৪৫ টাকা (অপরিবর্তিত)। পশ্চিম বর্ধমানে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.০৭ টাকা (অপরিবর্তিত)। পূর্ব বর্ধমানে আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৯২.৩৩ টাকা (অপরিবর্তিত)। পুরুলিয়ায় আজ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.৭২ টাকা (অপরিবর্তিত)। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আজ প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ৯২.১৫ টাকা (অপরিবর্তিত)।