WB SIR Latest Update: এসআইআর-এর সাথে যুক্ত ৭ এইআরও-কে সাসপেন্ড করার নির্দেশ, রাজ্যকে চিঠি নির্বাচন কমিশনের

এসআইআরে গাফিলতির জেরে বাংলার সাত আধিকারিক দ্রুত সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে এই নিয়ে পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। কমিশনের দ্বারা সাসপেন্ড করতে বলা সাত আধিকারিকই এইআরও-র দায়িত্ব পালন করছিলেন হলে জানা গিয়েছে। এর আগেও রাজ্যের চার আধিকারিককে সাসপেন্ড করে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। তবে সেবারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এদিকে সম্প্রতি আবার রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে তলব করে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছিল তা নিয়ে। এরপরই এবার সাত এইআরও-র বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ এল।
রিপোর্ট অনুযায়ী, সামশেরগঞ্জের এইআরও শেফাউর রহমান, ফরাক্কার এইআরও নীতীশ দাস, সুতির এইআরও শেখ মুর্শিদ আলম, ক্যানিং পূর্বে এইআরও সত্যজিৎ দাস, জয়দীপ কুণ্ডু, ডেবরার বিডিও তথা এইআরও দেবাশিষ বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ময়নাগুড়ির এইআরও ডালিয়া রায়চৌধুরীকে সাসপেন্ড করার জন্যে রাজ্যকে চিঠি লিখেছে নির্বাচন কমিশন।
এর আগে সম্প্রতি এইআরও এবং ইআরও-র বিরুদ্ধেও মাইক্রো অবজার্ভারদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। জানা গিয়েছে, ভাঙড়ের তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান শাহজাহান মোল্লা নাকি এসআইআর শুনানি নিয়ে মাইক্রো অবজার্ভারকে হুমকি দেন। এদিকে আরও অভিযোগ, বৈঠক ডেকে নাকি মাইক্রো অবজার্ভারদের হুমকি দিয়েছেন ভাঙড়ের বিডিও। অন্য এক ঘটনায় বারুইপুরে নাকি এসডিও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় মাইক্রো অবজার্ভারকে বলেছেন, লজিকাল ডিসক্রেপেন্সির কেস নিয়ে বেশি নজরদারি না চালিয়ে তা পাস করিয়ে দেওয়া উচিত। এই সব ঘটনা পরে মাইক্রো অবজার্ভাররা নাকি নির্বাচন কমিশনে নালিশ করেন। এই আবহে মাইক্রো অবজার্ভারদের বিডিও অফিস থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। এরই সঙ্গে অভিযুক্ত রাজ্য সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে বলেও শোনা যাচ্ছিল। এই আবহে এবার সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করতে বলে রাজ্যকে চিঠি দিল কমিশন।
এসআইআর-এর সাথে যুক্ত ৭ এইআরও-কে সাসপেন্ড করার নির্দেশ, রাজ্যকে চিঠি নির্বাচন কমিশনের