WB Petrol & Diesel Price on 7th March: পেট্রোল-ডিজেলের দাম বদল পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায়, আজ কোথায় তেলের রেট কত?

WB Petrol & Diesel Price on 7th March: পেট্রোল-ডিজেলের দাম বদল পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায়, আজ কোথায় তেলের রেট কত?
আজ পশ্চিমবঙ্গে ৯টি জেলায় দাম বেড়েছে তেলের। এছাড়া ৮টি জেলায় কমেছে তেলের দাম। এই পরিস্থিতিতে কোন জেলায় আজ পেট্রোল ডিজেলের দাম কতটা, তা দেখে নিন একনজরে।
ইরান যুদ্ধের আবহে তেলের সংকট দেখা দিতে পারে বিশ্বজুড়ে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে আজ জেলায় জেলায় বদলেছে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম। আজ পশ্চিমবঙ্গে ৯টি জেলায় দাম বেড়েছে তেলের। এছাড়া ৮টি জেলায় কমেছে তেলের দাম। এই পরিস্থিতিতে কোন জেলায় আজ পেট্রোল ডিজেলের দাম কতটা, তা দেখে নিন একনজরে।
আলিপুরদুয়ারে আজ ৩৮ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৬.৭২ টাকা। বাঁকুড়ায় ১০ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৯৫ টাকা। বীরভূমে আজ ৮ পয়সা কমে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৯৬ টাকা। উত্তর দিনাজপুরে আজ ৬৫ পয়সা কমে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৪৯ টাকা। দক্ষিণ দিনাজপুরে আজ ৩১ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৬.১৭ টাকা। দার্জিলিঙে আজ অপরিবর্তিত থাকায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম থেকে গিয়েছে ১০৫.১২ টাকা। হুগলিতে আজ ৩০ পয়সা বেড়েছে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৭১ টাকা। হাওড়ায় আজ ১০ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৭০ টাকা। জলপাইগুড়িতে আজ ৯ পয়সা কমে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৫৪ টাকা। ঝাড়গ্রামে আজ ৩৩ পয়সা কমে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৬.১৩ টাকা। কালিম্পঙে আজ ৯৭ পয়সা কমে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৩৬ টাকা।
এদিকে কলকাতায় আজ ৪ পয়সা কমে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৪১ টাকা। মালদায় আজ ৫৩ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৭২ টাকা। মুর্শিদাবাদে আজ ৭৪ পয়সা কমে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৯৬ টাকা। নদিয়ায় আজ ১ পয়সা কমে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৬.৫০ টাকা। উত্তর ২৪ পরগনায় আজ পেট্রোলের দাম ৬০ পয়সা বেড়ে ১০৬.০১ টাকা হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানে আজ ২০ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৪৪ টাকা। পূর্ব বর্ধমানে আজ ১৪ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৫.৯২ টাকা। পুরুলিয়ায় আজ ৫৭ পয়সা কমে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ১০৬.১১ টাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আজ প্রতি পেট্রোলের আজ অপরিবর্তিত থাকায় রয়েছে ১০৫.৭০ টাকায়।
আলিপুরদুয়ারে আজ ৪৫ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯৩.৩৩ টাকা। বাঁকুড়ায় ১১ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.৫৩ টাকা। বীরভূমে আজ ৮ পয়সা কমে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.৫৩ টাকা। উত্তর দিনাজপুরে আজ ৬১ পয়সা কমে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.০৮ টাকা। দক্ষিণ দিনাজপুরে আজ ২৯ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.৭২ টাকা। দার্জিলিঙে আজ অপরিবর্তিত থাকায় লিটার প্রতি ডিজেলের দাম থেকে গিয়েছে ৯১.৭৪ টাকা। হুগলিতে আজ ২৮ পয়সা বেড়েছে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.২৯ টাকা। হাওড়ায় আজ ৯ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.২৮ টাকা। জলপাইগুড়িতে আজ ৮ পয়সা কমে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.১৩ টাকা। ঝাড়গ্রামে আজ ৩০ পয়সা কমে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.৬৫ টাকা। কালিম্পঙে আজ ৭৩ পয়সা কমে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯১.৯৭ টাকা।
এদিকে কলকাতায় আজ ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত থাকায় ৯২.০২ টাকা রয়েছে। মালদায় আজ ৫০ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.৩০ টাকা। মুর্শিদাবাদে আজ ৬৮ পয়সা কমে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.৫৩ টাকা। নদিয়ায় আজ ১ পয়সা কমে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯৩.০২ টাকা। উত্তর ২৪ পরগনায় আজ ডিজেলের দাম ৫৬ পয়সা বেড়ে ৯২.৫৮ টাকা হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানে আজ ১৯ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.০৫ টাকা। পূর্ব বর্ধমানে আজ ১৩ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.৪৯ টাকা। পুরুলিয়ায় আজ ৫৩ পয়সা কমে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম হয়েছে ৯২.৬৭ টাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আজ প্রতি ডিজেলের দাম আজ অপরিবর্তিত থাকায় রয়েছে ৯২.২৮ টাকায়।