    WB Mahila Congress Programme: বিনামূল্যে নারীদের আইনি পরামর্শ মহিলা কংগ্রেসের, পরিবারিক সমস্যা কাটাতেও টিপস

    বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবসে কংগ্রেসের তরফে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হল। কংগ্রেসের উত্তর চব্বিশ পরগনা গ্রামীণ-২ জেলা সংগঠনের তরফে আয়োজিত সেই কর্মসূচিতে মহিলাদের বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়। আয়োজন করা হয় সচেতনতা শিবিরের।

    Published on: Feb 20, 2026 12:46 PM IST
    By Ayan Das
    বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবসে কংগ্রেসের তরফে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হল। কংগ্রেসের উত্তর চব্বিশ পরগনা গ্রামীণ-২ জেলা সংগঠনের তরফে আয়োজিত সেই কর্মসূচিতে মহিলাদের বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়। আয়োজন করা হয় সচেতনতা শিবিরের। উত্তর চব্বিশ পরগনা গ্রামীণ–২ জেলার চাঁদপুর পঞ্চায়েত এলাকায় আইনি পরামর্শ ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আইনজীবী তথা রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের লিগ্যাল সেলের কো-অর্ডিনেটর মোহনা মুখোপাধ্যায় এবং উত্তর ২৪ পরগনা গ্রামীণ ২-র কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী তুলিকা অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, মূলত গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাঁদের আইনি সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়াই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

    শিবিরে মহিলাদের সঙ্গে কথা মোহনা মুখোপাধ্যায় এবং তুলিকা অধিকারীর।
    তুলিকা জানিয়েছেন, শুক্রবারের শিবিরে এলাকার অসংখ্য মহিলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। মোহনা অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মহিলাদের বিভিন্ন মৌলিক আইনি অধিকার সম্পর্কে বুঝিয়ে দেন। বিশেষ করে পারিবারিক সুরক্ষা আইন, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এবং সাইবার অপরাধের হাত থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। শিবিরের একটি বড় অংশজুড়ে ছিল সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব। যেখানে উপস্থিত মহিলারা তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন জটিল সমস্যার কথা নির্ভয়ে তুলে ধরেন। রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের লিগ্যাল সেলের কো-অর্ডিনেটর তাঁদের প্রতিটি সমস্যা গুরুত্ব সহকারে শোনেন এবং যথাযথ আইনি সমাধান ও আইনি ব্যবস্থার পথ বাতলে দেন।

    উত্তর ২৪ পরগনা গ্রামীণ ২-র কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রীর কথায়, ‘সামাজিক ন্যায়বিচার তখনই সম্ভব, যখন সমাজের অর্ধেক অংশ অর্থাৎ মহিলারা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেন। অনেক সময় আইনি জ্ঞান বা অর্থের অভাবে মহিলারা নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারেন না। আমাদের এই বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ শিবির সেই বাধা দূর করার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।’

    কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, নারীর অধিকার, ন্যায়বিচার এবং মর্যাদা রক্ষার এই লড়াই কেবল একদিনের জন্য নয়। চাঁদপুর পঞ্চায়েতের মতো জেলার অন্যান্য প্রান্তেও এই ধরণের সচেতনতা শিবির আগামিদিনেও আয়োজন করা হবে।

