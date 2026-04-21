    Alia Bhatt: পাক পোশাকের ব্র্যান্ডের মুখ আলিয়া! হইচই নেটপাড়া জুড়ে, আসল ব্যাপার কী?

    Alia Bhatt: আলিয়া ভাটের অনুরাগীরা হতবাক যখন তারা অভিনেত্রীর ছবি একটি পাকিস্তানি পোশাক ব্র্যান্ডে দেখতে পান। সবাই ভাবছেন, কীভাবে একজন পাকিস্তানি ব্র্যান্ডের প্রচার করতে পারেন আলিয়া?

    Apr 21, 2026, 18:40:06 IST
    By Swati Das Banerjee
    Alia Bhatt: ভারতে পাকিস্তানি সিনেমার মুক্তি নিষিদ্ধ। ভারতীয় সিনেমাতে পাকিস্তানি অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে না এবং পাকিস্তানি সেলিব্রিটিদের ইনস্টাগ্রাম পেজও ভারতে উপলব্ধ নয়। কিন্তু সম্প্রতি, পাকিস্তানের একটি পোশাক ব্র্যান্ডে আলিয়া ভাটের ছবি দেখে ভক্তরা হতবাক হয়েছেন।

    পাক পোশাকের ব্র্যান্ডের মুখ আলিয়া!
    আলিয়ার ছবি প্রসঙ্গে

    আলিয়ার ছবি দেখে প্রথমে সবাই ভেবেছিল আলিয়া হয়তো পাকিস্তানের কোনও ব্র্যান্ডের জন্য শুট করেছেন, কিন্তু পরে জানা যায় যে এআই (Artificial Intelligence)-এর সাহায্যে আলিয়ার ছবিগুলি ব্যবহার করে একটি পাকিস্তানি পোশাক ব্র্যান্ড তাদের আউটফিটের প্রচার করছে। এই ব্র্যান্ডটির নাম ওয়াজায়েশ (Wazayesh)। তাদের পেজে আলিয়ার বিভিন্ন পোশাকে অনেক ছবি দেখা যাচ্ছে। এই ছবিগুলি শেয়ার করে ব্র্যান্ডটি লিখেছে, ‘এমনকি আলিয়া ভাটও আমাদের পিওর শিষা সিল্ক কালেকশন পছন্দ করেন।’

    এই পোস্টটিতে মানুষের প্রচুর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। একজন লিখেছেন, ‘আলিয়া হয়তো জানেনই না যে তার ছবি কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘এআই ব্যবহার করে ভুয়া মার্কেটিং।’ একজন লিখেছেন, ‘আলিয়ার নামে অনেক প্রতারণা করা হচ্ছে।’ আবার একজন লিখেছেন, ‘এটি একটি সস্তা এআই মার্কেটিং।’

    আলিয়ার পেশাদার জীবনের কথা প্রসঙ্গে

    আলিয়াকে শেষবার জিগরা (Jigra) ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এই ছবিতে আলিয়ার সাথে বেদাঙ্গ রানা (Vedang Raina) প্রধান চরিত্রে ছিলেন। এই ছবিটি আলিয়া প্রযোজনাও করেছিলেন। যদিও ছবিটি তেমন সাড়া পায়নি।

    আগামী দিনে আলফা (Alpha) এবং লাভ অ্যান্ড ওয়ার (Love & War) ছবিতেও দেখা যাবে। আলফাতে আলিয়া ভাট অ্যাকশন করতে দেখা যাবে। এটি যশ রাজ ফিল্মসের (Yash Raj Films) একটি ছবি এবং এতে আলিয়ার সাথে শর্বরী ওয়াঘ (Sharvari Wagh) প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। লাভ অ্যান্ড ওয়ার ছবিতে আলিয়ার সাথে রণবীর কাপুর (Ranbir Kapoor) এবং ভিকি কৌশল (Vicky Kaushal) প্রধান চরিত্রে থাকবেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন সঞ্জয় লীলা বনসালী (Sanjay Leela Bhansali)।

    রণবীরের সাথে এটি আলিয়ার দ্বিতীয় ছবি হবে। এর আগে দুজনকে ব্রহ্মাস্ত্র (Brahmastra) ছবিতে দেখা গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরে এমন খবর আসছিল যে ব্রহ্মাস্ত্র ২ আসবে, কিন্তু এর কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু কয়েকদিন আগে রামাায়ণ (Ramayana) ছবির প্রযোজক নমীত মালহোত্রা (Namit Malhotra) জানিয়েছেন যে রামাায়ণের মুক্তির পর ব্রহ্মাস্ত্র ২-এর কাজ শুরু করা হবে। তাই যদি এই ছবিটিও তৈরি হয়, তবে আলিয়া এবং রণবীরের ভক্তরা তাদের আবার একসঙ্গে দেখতে পাবেন।

