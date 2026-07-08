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    সৎ দিদি অংশুলার রিসেপশনে রাজকীয় সাজে জাহ্নবী, কনেকে ছাপিয়ে গেলেন শ্রীদেবী কন্যা, আর কারা এল?

    অংশুলা কাপুর এবং রোহন ঠক্করের রিসেপশন পার্টিতে চাঁদের হাট। কাপুর পরিবারের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট ছিল চোখে পড়ার মতো। শাড়়িতে আসর কাঁপালেন জাহ্নবী। 

    Published on: Jul 8, 2026, 14:43:01 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বনি কাপুরের কন্যা এবং অর্জুন কাপুরের বোন অংশুলা কাপুর সদ্য বিয়ে সেরেছেন রোহন ঠক্করের সঙ্গে। মঙ্গলবার রাতে বসেছিল নবদম্পতির বিয়ের রিসেপশন পার্টি। কাপুর পরিবারে লম্বা অন্তরালে বিয়ে, স্বভাবতই চাঁদের হাট বসেছিল মায়ানগরীতে। কাপুর পরিবারের এই মেগা অনুষ্ঠানে বলিউড তারকাদের ফ্যাশন গেম ছিল দেখার মতো। ট্র্যাডিশনাল এথনিক লুক থেকে শুরু করে মডার্ন গ্ল্যামারাস ফিউশন— বিয়ের রাতে প্রত্যেকেই নিজেদের সেরা লুকে ধরা দিয়েছিলেন।

    সৎ দিদি অংশুলার রিসেপশনে রাজকীয় সাজ, কনেকে ছাপিয়ে গেলেন জাহ্নবী! আর কারা এল?
    সৎ দিদি অংশুলার রিসেপশনে রাজকীয় সাজ, কনেকে ছাপিয়ে গেলেন জাহ্নবী! আর কারা এল?

    গ্ল্যামারাস লুকে ধরা দিয়েছেন কনে। রিসেপশনের বিশেষ রাতে অংশুলা পরেছিলেন একটি লাল রঙের বেনারসি গাউন। হ্যাঁ, সাবেকিয়ানা আর আধুনিকাতর অসাধারণ মেলবন্ধন এক মায়াবী উজ্জ্বলতা তৈরি করছিল।

    কনের পাশাপাশি এই তারকাখচিত সন্ধ্যার লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছিলেন যাঁরা, এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সেই সেরা পোশাক পরিহিত (Best-Dressed) অতিথিদের তালিকা:

    চিরযৌবনা রেখা

    ফ্যাশন আর আভিজাত্যের কথা উঠলে কাঞ্জিভরম শাড়ি এবং রেখা— এই যুগলবন্দী ভাঙা অসম্ভব। অংশুলার রিসেপশনেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ৭০ পেরিয়েও নিজের চিরন্তন সৌন্দর্য ও ভারী সিল্ক শাড়িতে অনুষ্ঠান মাত করলেন তিনি। সাথে তাঁর সিগনেচার লাল লিপস্টিক, চুলে গজরা এবং কুন্দনের ভারী গয়না ও পোটলি ব্যাগ রেখার লুকে যোগ করেছিল এক রাজকীয় রাজপুতানি ঘরানা। সেখানে উপস্থিত তরুণ প্রজন্মের নায়িকাদেরও ফ্যাশনের দিক থেকে টেক্কা দিয়েছেন সত্তোরোর্ধ সুন্দরী।

    অংশুলার রিসেপশনে রেখা (AFP)
    অংশুলার রিসেপশনে রেখা (AFP)

    এটি একটি স্ট্র্যাপলেস, বেনারসি সিল্ক ব্লাউজের সাথে আসে যা জারদোজি কাজ দিয়ে সজ্জিত। আনশুলা একটি পান্না এবং পোলকি চোকার নেকলেস, ম্যাচিং কানের দুল, একটি স্টেটমেন্ট রিং এবং একটি স্লিকড-ব্যাক, টুইস্টেড বানে সজ্জিত একটি পোলকি চুলের আনুষাঙ্গিক দিয়ে পোশাকটিকে আরও উন্নত করেছিলেন। লাল ঠোঁটের ছায়া, পালকযুক্ত ভ্রু, সোনার আইশ্যাডো এবং একটি শিশির বেস গ্ল্যামকে বৃত্তাকার করেছিল। সেরা পোশাক পরা সেলিব্রিটি জাহ্নবী কাপুর

    গ্ল্যামারাস বোনু জাহ্নবী কাপুর

    দিদির রিসেপশন বলে কথা, তাই জাহ্নবী কাপুরের লুকে স্পেশ্যাল টাচ তো থাকবেই। বর্তমান প্রজন্মের ক্রাশ জাহ্নবী এদিন একটি জমকালো ডিজাইনার শাড়িতে ধরা দিয়েছিলেন। সঙ্গে অফ শোল্ডাল ব্লাউজ তাঁর লুককে আরও আকর্ষনীয় করে তুলেছে। মানানসই মেকআপ আর টেনে বাঁধ চুলে জাহ্নবী যেমন গ্ল্যামারাস লাগছিলেন, তেমনই ওঁর লুকের মধ্যে ছিল এক আধুনিক ভারতীয় নারীর রুচিসম্মত ছোঁয়া।

    ভূমি একটি কালো এবং রূপালী সিল্ক লেহেঙ্গা সেটে সূক্ষ্ম ব্রোকেড সূচিকর্ম এবং ট্যাসেল ওয়ার্ক সমন্বিত লেহেঙ্গায় এই উদযাপনে অংশ নিয়েছিলেন। এই পোশাকটিতে একটি লেহেঙ্গা স্কার্ট, একটি স্ট্র্যাপলেস ব্লাউজ এবং একটি দুপাট্টা রয়েছে, যা নায়িকার লুকে চারচান্দ লাগিয়েছে।

    খুশি কাপুর ও শানায়া কাপুর

    কাপুর পরিবারের ‘জেন-জেড’ (Gen-Z) ব্রিগেড অর্থাৎ খুশি কাপুর এবং শানায়া কাপুরও ফ্যাশনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে ছিলেন না। খুশি বেছে নিয়েছিলেন প্যাস্টেল শেডের একটি ইন্দো-ওয়েস্টার্ন ফিউশন কো-অর্ড সেট, যা ওঁর লম্বা গড়নকে খুব সুন্দরভাবে হাইলাইট করছিল।

    রিসেপশনের বিশেষ রাতে শানায়া তাঁর ব্লাউজের ডিজাইন দিয়ে ফ্যাশন গেমকে এক অন্য স্তরে নিয়ে যান। তিনি একটি চমৎকার হল্টার-নেক (Halter-neck) ব্লাউজ বেছে নিয়েছিলেন, যা মূলত মূল্যবান রত্ন বা মণি-মুক্তো খচিত (Gem-encrusted) ছিল। এই রত্নখচিত নেকপিসটি একটি সোনালী রঙের সিল্কের, বিকিনি-টপ-স্টাইল (Bikini-top-styled) ব্লাউজের সাথে যুক্ত করা ছিল, যা ওঁর লুকে এক তীব্র গ্ল্যামারাস ও মডার্ন টাচ যোগ করেছিল।

    রত্নখচিত সেই সাহসী ব্লাউজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শানায়া নিচের অংশে পরেছিলেন একটি ঐতিহ্যবাহী স্কার্ট। এই ইন্দো-ওয়েস্টার্ন কম্বিনেশনটি ওঁর টোনড ফিগারকে যেমন পারফেক্টলি হাইলাইট করছিল, তেমনই রাজকীয় আভিজাত্যও বজায় রেখেছিল।

    ভাই অর্জুন কাপুর এবং অন্যান্য অতিথিরা

    বোনের রিসেপশনে পারফেক্ট হোস্টের ভূমিকা পালন করলেন দাদা অর্জুন কাপুর। একটি ক্লাসিক ব্ল্যাক বন্ধগলা শেরওয়ানিতে অর্জুনকে দেখতে লাগছিল অত্যন্ত ড্যাশিং এবং রয়্যাল। এছাড়া সোনম কাপুর, অনিল কাপুর থেকে শুরু করে বি-টাউনের একঝাঁক তারকা এই জমকালো পার্টিতে হাজির হয়ে গ্ল্যামারের পারদ এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/সৎ দিদি অংশুলার রিসেপশনে রাজকীয় সাজে জাহ্নবী, কনেকে ছাপিয়ে গেলেন শ্রীদেবী কন্যা, আর কারা এল?
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