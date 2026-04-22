‘ভূত’-এ ভর দিয়েই ১০০ কোটির দোরগোড়ায়, অক্ষয়-প্রিয়দর্শনের পয়া জুটির কামাই কত?

‘ভূত’-এ ভর দিয়েই ১০০ কোটির দোরগোড়ায়, অক্ষয়-প্রিয়দর্শনের পয়া জুটির কামাই কত?
Bhoot Bangla Box Office Collection Day 5: ১৬ বছর পর প্রিয়দর্শন ও অক্ষয় কুমার জুটির প্রত্যাবর্তন যে বক্স অফিসে এমন ধামাকা করবে, তা হয়তো অনেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। প্রথম থেকেই লাইমলাইটে থাকা হরর-কমিডি ছবি ‘ভূত বাংলা’ (Bhooth Bangla) মাত্র ৫ দিনেই ঘরোয়া বক্স অফিসে ৭২ কোটির গণ্ডি পার করে ফেলেছে।
৫ দিনে ৭২ কোটির ম্যাজিক
ট্রেড অ্যানালিস্টদের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল ২০২৬) ছবির আয় ছিল প্রায় ৭.৫২ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ভারতে নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৭২.২৭ কোটি। মজার বিষয় হলো, সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবার ছবির আয় কিছুটা বেড়েছে। সাধারণত সপ্তাহের কাজের দিনে ছবির আয় কমে, কিন্তু টিকিটের দাম কিছুটা কমানোর ফলে মঙ্গলবারে হলে ভিড় উপচে পড়েছিল।
বক্স অফিসের পরিসংখ্যান এক নজরে:
পেইড প্রিভিউ (বৃহস্পতিবার): ৩.৭৫ কোটি
প্রথম দিন (শুক্রবার): ১২.২৫ কোটি
শনিবার: ১৯ কোটি
রবিবার: ২৩ কোটি (সবচেয়ে সফল দিন)
সোমবার: ৬.৭৫ কোটি
মঙ্গলবার: ৭.৫২ কোটি
মোট (৫ দিন): ৭২.২৭ কোটি টাকা
বিশ্বজুড়ে দাপট
শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও ‘ভূত বাংলা’ ১০০ কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়েছে। সূত্রের খবর, বিশ্বজুড়ে এই ছবি ইতিমধ্যেই ১১০ কোটি টাকার গণ্ডি পার করে ফেলেছে। ‘ভুল ভুলাইয়া ২’ বা ‘থাম্মা’-র মতো সাম্প্রতিক হরর-কমিডিগুলোর সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে এই সিনেমা।
ভুতুড়ে বাড়ি ও কমেডির মিশেল
পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, তাবু এবং যীশু সেনগুপ্তের মতো তারকাদের উপস্থিতিতে ‘ভূত বাংলা’ যেন নস্টালজিক ভস্ম থেকে জেগে ওঠা এক ফিনিক্স পাখি। চমু প্যালেসের সেই পুরনো মেজাজ আর প্রিয়দর্শনের সিগনেচার কমেডি— সব মিলিয়ে ২০২৬-এর অন্যতম ব্লকবাস্টার হওয়ার দৌড়ে নাম লিখিয়েছে এই ছবি। ধুরন্ধর জ্বরে কাবু বক্স অফিসে লড়াই করেই নিজের জায়গা করে নিতে হয়েছে ভূত বাংলাকে।
