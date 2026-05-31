এই নায়কের প্রথম ছবির শ্যুটিং মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায়, এখন কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক ইনি

এই নায়কের প্রথম ছবির শ্যুটিং মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায়, এখন কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক ইনি
এই বলিউড তারকার পরিবারের অনেকেই আগে থেকে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে, তার প্রথম ছবির শ্যুটিং মাত্র ২৭ দিন পরেই বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন তাঁর প্রথম ছবিটি মুক্তি পায়, সেটি বক্স অফিসে সাফল্য পায়।
এই বলিউড তারকার পরিবারের অনেকেই আগে থেকে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে, তার প্রথম ছবির শ্যুটিং মাত্র ২৭ দিন পরেই বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন তাঁর প্রথম ছবিটি মুক্তি পায়, সেটি বক্স অফিসে সাফল্য পায়। এই অভিনেতা ৩১ বছর ধরে বলিউড ইন্ডাস্ট্রির। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর পরিবার যুক্ত থাকার সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর কর্মজীবনে কিছু কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, কিন্তু আজ তার মোট সম্পদের পরিমাণ কোটি টাকা। বিগত কয়েক বছরে তিনি নেতিবাচক চরিত্রের মাধ্যমে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।
আন্দাজ করতে পারলেন ইনি কে? বর্তমানে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লর্ড ববি' নামেই বেশি পরিচিত। তিনি হলেন ববি দেওল, ভারতের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রের ছেলে। ববি দেওলের প্রথম ছবি ১৯৯৫ সালে মুক্তি পায়। এটি পরিচালনা করেছিলেন রাজকুমার সন্তোষী। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, ছবিটি জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী শেখর কাপুরের পরিচালনা করার কথা ছিল?
ধর্মেন্দ্র চেয়েছিলেন ববি দেওলের প্রথম ছবিটি তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা থেকে নির্মিত হোক। ধর্মেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেন যে ববি দেওলের প্রথম ছবিটি বিজয়তা ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত হবে। তিনি শেখর কাপুরকে ববি দেওলের প্রথম ছবিটি পরিচালনা করতে বললেন। শেখর কাপুর রাজি হন। শ্যুটিং শুরু হয়ে ২৭ দিন পর থেমে যায়। ববি দেওল ছবিটি স্থগিত হওয়ার নেপথ্যের কাহিনি সম্প্রতি ভাগ করে নিয়েছেন।
ববি দেওল 'আপকি আদালত'-এ এই বিষয়ে বলেছেন। তিনি বলেন, 'শেখর আমার সঙ্গে ২৭ দিন শ্যুটিং করেছিল, এবং সেই সময়েই তিনি হলিউড থেকে 'ব্যান্ডিট কুইন'-এর জন্য প্রস্তাব পায়। তাই সে আমার বাবার কাছে এসে বলেন, 'আমার কাছে হলিউড থেকে একটি প্রস্তাব আছে, আপনি কি আমাকে যেতে দেবেন?' আমি ৭-৮ মাসের মধ্যে ফিরে এসে আপনার ছেলের ছবির কাজ শুরু করব।'
ববি বলেন, 'বাবা তাঁকে বলেছিলেন, 'এগিয়ে যাও, যা তোমাকে খুশি করে তাই করো। হলিউড তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমার কাছে আমার ছেলে গুরুত্বপূর্ণ'।' ফলে, শেখর কাপুর ছবিটি ছেড়ে দেন এবং ছবিটি পরিচালনার জন্য রাজকুমার সন্তোষীর সঙ্গে চুক্তি করা হয়। রাজকুমার সন্তোষী ছবিটি পরিচালনা করেন। এটি ব্যাপক সাফল্য পায়। এই ছবির জন্য ববি দেওল শ্রেষ্ঠ নবাগত অভিনেতা হিসেবে ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও জিতে নেন।
ববি দেওলের মোট সম্পদ
২০২৫ সাল অনুযায়ী ববি দেওলের মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৬৬৭মিলিয়ন। তাঁর বেশ কিছু বিলাসবহুল গাড়িও রয়েছে।