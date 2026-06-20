ভেঙে গিয়েছে ধনুশ-মৃণালের সম্পর্ক? আসল সত্যিটা কী?

সম্প্রতি ধনুশ এবং মৃণাল ঠাকুরের সম্পর্ক নিয়ে নানা খবর শোনা যাচ্ছিল। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন, কিন্তু এখনকার খবরটি বেশ চমকপ্রদ। ভক্তরা অবশ্যই হতাশ হবেন। আসলে, নতুন প্রতিবেদন অনুসারে, মৃণাল ঠাকুর এবং ধনুশ এখন আলাদা হয়ে গিয়েছেন।
সম্প্রতি ধনুশ এবং মৃণাল ঠাকুরের সম্পর্ক নিয়ে নানা খবর শোনা যাচ্ছিল। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন, কিন্তু এখনকার খবরটি বেশ চমকপ্রদ। ভক্তরা অবশ্যই হতাশ হবেন। আসলে, নতুন প্রতিবেদন অনুসারে, মৃণাল ঠাকুর এবং ধনুশ এখন আলাদা হয়ে গিয়েছেন।
ফিল্মফেয়ারের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই অভিনেতা আলাদা হয়ে গিয়েছেন। তবে তাঁদের বিচ্ছেদের কারণ অবশ্য প্রকাশ্যে আসেনি।
বেশ কয়েক মাস ধরে তাঁদের সম্পর্কের খবর শোনা গেলেও, তাঁরা দু'জনেই ধারাবাহিক ভাবে এই প্রতিবেদনগুলো অস্বীকার করে আসছিলেন। উপরন্তু, যখনই তাঁরা একসঙ্গে জনসমক্ষে আসতেন, ক্যামেরা সব সময় তাঁদের দিকেই থাকত। প্রায়শই তাঁদের একে অপরের সিনেমার প্রিমিয়ারে দেখা যেত।
সম্পর্কের খবরটা কোথা থেকে শুরু হয়েছিল?
সব কিছুর শুরু হয় যখন ধনুশ মৃণাল ঠাকুরের ছবি ‘সন অফ সর্দার’-এর প্রিমিয়ারে উপস্থিত হন। তবে, এ বিষয়ে মৃণালকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘আপনার অজয় দেবগনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, তিনিই ধনুশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।’ তাদের কেউই নিজেদের সম্পর্কের খবরটি নিশ্চিত করেননি।
ধনুশ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে প্রচারের আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন। ২০২২ সালে তিনি ঐশ্বর্য রজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের ঘোষণা করেন। ১৮ বছরের একসঙ্গে থাকার পর তাঁরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
ধনুশ বর্তমানে তাঁর কাজে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁকে সর্বশেষ গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ইডলি কড়াই’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল। তিনি বর্তমানে 'ওম চ্যাপ্টার ১'-এর শ্যুটিং করছেন।
মৃণালের কথা বলতে গেলে, তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর কেরিয়ারে দারুণ ফর্মে আছেন। এই বছর তাঁর তিনটি ছবি মুক্তি পেয়েছে দো দিওয়ানে শেহের মে, ডাকাইত আ লাভ স্টোরি, এবং হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়। এরপর মৃণালকে দেখা যাবে পূজা মেরি জান এবং রাকা ছবিতে। রাকা ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে আলু অর্জুন, দীপিকা পাডুকোন এবং রশ্মিকা মন্দনার সঙ্গে।