    Abir Chatterjee: ইতিহাসের প্রফেসর সোনাদা, বাস্তবে কতটা ইতিহাস ভালোবাসেন আবির?

    Abir Chatterjee: সোনাদার চরিত্রে অভিনয় করা আবির চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনে ইতিহাস কে কতটা ভালোবাসেন?

    May 23, 2026, 16:04:24 IST
    By Swati Das Banerjee
    Abir Chatterjee: আর পাঁচজন ডিটেকটিভের একবারে আলাদা সোনাদা। ইতিহাসের প্রফেশন সোনাদা দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর ফিরে এসেছেন দেশের টানে। তবে ইতিহাসের প্রফেসর হলেও সোনাদার বুদ্ধিদীপ্ততার জন্য বারবার তাঁকে খুঁজতে হয়েছে বিভিন্ন গুপ্তধন, প্রাণ সংশয়ও হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু যে চরিত্রটি ইতিহাসকে এতটাই ভালোবাসে, সেই সোনাদার চরিত্রে অভিনয় করা আবির চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনে ইতিহাস কে কতটা ভালোবাসেন?

    বাস্তবে কতটা ইতিহাস ভালোবাসেন আবির?
    বাস্তবে কতটা ইতিহাস ভালোবাসেন আবির?

    সম্প্রতি আনন্দবাজার অনলাইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আবির জানান, ছোটবেলা ইতিহাসকে ততটাও ভালো লাগত না তাঁর, বরং অন্য সাবজেক্ট পড়তে বেশি ভালো লাগত। যেহেতু ইতিহাসে অনেক সাল তারিখ মনে রাখতে হত, অনেক লিখতে হত তাই আর পাঁচ জন ছাত্রদের মতো আবিরও ইতিহাস থেকে দূরে থাকতেন।

    অভিনেতার কথা অনুযায়ী, ২০০৫ বা তার আগে যে সময়টা ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতেন, সেই সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিহাসে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হতো অনেক বড় আকারে আর তাই অনেকেই ইতিহাস বিষয়টিকে এড়িয়ে চলত। এমনকি অনেক সময় সবকটা পয়েন্ট মনে না থাকায় একটি পয়েন্ট ভেঙে ভেঙে লেখার চলও ছিল তখন।

    তবে আবির মনে করেন, প্রত্যেকটা মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। বিশেষ করে নিজের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানা দরকার। ছোটবেলায় ইতিহাসের প্রতি টান না থাকলেও তিনি যত বড় হয়েছেন তত ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা জন্মেছে তাঁর। হয়তো নম্বর পাওয়ার চাপ নেই বলেই এখন আর ইতিহাসকে 'পাতিহাঁস' বলে মনে হয় না!

    প্রসঙ্গত, গত ১৫ মে বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে সপ্তডিঙ্গার গুপ্তধন। গরমের ছুটিতে কচি কাঁচাদের নিয়ে সিনেমা হলে ভিড় করছেন বাবা মায়েরা। একদিকে গুপ্তধনের রহস্য, অন্যদিকে দুর্দান্ত স্টোরি লাইন, সব মিলিয়ে এই সিনেমাটি ইতিমধ্যেই দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

    প্রতিবারের মতো এইবারেও আবিরের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ইশা সাহা এবং অর্জুন চক্রবর্তী। তবে বাড়তি পাওনা হিসেবে অবশ্যই রয়েছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং রজতাভ দত্ত। যদিও রজতাভ প্রথম পর্বেও অভিনয় করেছিলেন। তবে এত বছর পর দশাননকে আবার দেখতে পেয়ে খুব খুশী দর্শকরা।

