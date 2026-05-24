    Jojo: অপারেশনের পর বাড়ি ফিরে এলেন জোজো, রাস্তায় কোন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন তিনি?

    Jojo: গত ২০ মে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল সংগীতশিল্পী জোজো মুখোপাধ্যায়কে। জানা যায়, বেশ অনেকদিন আগে শুটিং ফ্লোরে পড়ে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছিল তাঁর। সেই ব্যথা নিয়েই তিনি কাজ করছিলেন। কিন্তু ইনজেকশন বা ওষুধে কোনওভাবেই ব্যথা না কমায় অবশেষে অপারেশন করতে হয় তাঁকে।

    May 24, 2026, 17:15:39 IST
    By Swati Das Banerjee
    অপারেশনের পর বাড়ি ফিরে এলেন জোজো
    অপারেশনের ৪ দিনের মাথায় অবশেষে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এলেন জোজো। বাড়ি ফেরার সময় একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেও ফেললেন সংগীতশিল্পী।

    কী সেই অভিজ্ঞতা?

    হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জোজো লেখেন, 'আজকে একটা অন্য অভিজ্ঞতা হল। তাই ভাবলাম একটু লিখি। এতদিন অনেক অনুষ্ঠানে পাইলট পুলিশ কার হুটার লাগানো গাড়িতে সাইরেন বাজিয়ে শো করতে নিয়ে গিয়েছে। তবে আজ সাইরেন বাজানো অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়ি ফিরতে অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছিল। তবে বাড়ি ফিরে বেশ ভালো লাগছে। আদি ভীষণ খুশি। আর বাজো আমার কাছেই ছিল আমার সঙ্গে। আপনারা সবাই ভাল থাকবেন। খুব তাড়াতাড়ি আবার আড্ডা দেবো আপনাদের সঙ্গে।'

    জোজোর এই পোষ্টের কমেন্ট বক্সে লোপামুদ্রা মিত্র লিখেছেন, ‘তুই লড়াকু মেয়ে। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ।’ অভিনেতা দেবব্রতীম দাশগুপ্ত লিখেছেন, ‘তুই বাড়ি এসেছিস, এটাই আনন্দের, অনেক ভালোবাসা বন্ধু।’ এছাড়াও আমজনতাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই অভিনেত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

    তবে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এলেও আপাতত বাড়িতেই বিশ্রাম করতে হবে জোজোকে। এই মুহূর্তে নেই হাঁটার অনুমতিও। তবে গরমকাল বলে বাইরে শো এখন একেবারেই নেই তাই তিনি অনেকটা সময় পাবেন বিশ্রাম করার জন্য।

    প্রসঙ্গত, গত ১৩ মে ছেলের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা জানান জোজো। খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন সেই সময়। যদিও এখন আদি অনেকটাই সুস্থ এবং সে বাড়ি ফিরে এসেছে। এর মধ্যেই আবার জানা গেল জোজোর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর।

