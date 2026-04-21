‘ওঁরা কমেডির আগ্নেয়গিরি…’, সুনীল-কপিলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পরেশ

‘ওঁরা কমেডির আগ্নেয়গিরি…’, সুনীল-কপিলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পরেশ
বহু কমেডি সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকদের হাসিয়েছেন পরেশ রাওয়াল। তাঁর মতে, কপিল শর্মা শো বর্তমানে অনেক কমেডি সিনেমাকে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে ফেলছে।
সম্প্রতি 'ভূত বাংলা' ছবিতে দেখা গেছে পরেশ রাওয়ালকে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রিয়দর্শন এবং এতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, বমিকা গাব্বি, তাবু এবং রাজপাল যাদব। ছবিটি মোটামুটি সাড়া পেয়েছে। সম্প্রতি তিনি কমেডির কঠিন প্রতিযোগিতা নিয়ে কথা বলেছেন।
পরেশ জানান, আজকাল কমেডি সিনেমাগুলি টিভি এবং ডিজিটাল শো থেকে কতটা কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। পরেশ 'মানি কন্ট্রোল'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘এটা কমেডির জন্য খুবই কঠিন সময়। সবদিকেই প্রতিযোগিতা। কপিল শর্মা শো প্রতিটি কমেডি সিনেমার জন্য একটি কঠিন প্রতিযোগিতা। কখনও কখনও তারাও বাড়াবাড়ি করে ফেলে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।’
সুनीল গ্রোভারকে প্রতিভার আগ্নেয়গিরি বললেন অভিনেতা আরও বলেন, 'আপনি যদি কপিল শর্মাকে এবং সুনীল গ্রোভারকে দেখেন, তাহলে বুঝবেন তাঁদের মধ্যে কী প্রতিভা রয়েছে। ওঁরা সবাই অত্যন্ত প্রতিভাবান। ওঁরা কমেডির আগ্নেয়গিরি। আপনাকে সেই কমেডির সাথে প্রতিযোগিতা করতে হলে নিজের চিন্তাভাবনা বদলাতে হবে, না হলে সম্ভব নয়। কমেডি লেখা এবং তা বজায় রাখা বেশ কঠিন। সেখানেও যে কমেডি লেখা হয়, তার জন্য একটি দল থাকে, ১০-১৫ জনের দল। আমাদের এখানে একজন লেখক রাখারও সামর্থ্য থাকে না প্রযোজকের, সেখানে ১৫ জনকে কোথা থেকে দেবে?'
সুনীল গ্রোভারের মিমিক্রির প্রশংসা প্রসঙ্গে
সুনীল গ্রোভার গত কয়েকদিন ধরে তাঁর মিমিক্রি স্টাইলের জন্য আলোচিত হচ্ছেন। তাঁর অনেক চরিত্রই হিট হয়েছে, যেমন এস এস রাজামৌলি, আমির খান, সলমন খান এবং কাদের খান। কাদের খানের মিমিক্রি ভিডিওগুলি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই অভিনয়ের প্রশংসা করে শেয়ার করেছেন।
ভূত বাংলার কালেকশন
আপাতত 'ভূত বাংলা' ছবির কথা বললে, এটি একটি হরর কমেডি সিনেমা। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৩ দিনে ১০০ কোটি টাকা আয় করেছে। উল্লেখ্য, 'ভূত বাংলা' প্রথমে ১০ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময় 'ধুরন্ধর ২' দুর্দান্ত আয় করছিল, তাই ছবির নির্মাতারা মুক্তির তারিখ পিছিয়ে 'ভূত বাংলা' ১৭ এপ্রিল মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করেন।
পরেশের আসন্ন সিনেমা
'ভূত বাংলা'-র পর পরেশ এবার 'হেরা ফেরি ৩' এবং 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এ দেখা দেবেন। 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এ পরেশের সাথে রয়েছেন অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি, অনিল কাপুর, সঞ্জয় দত্ত, রবীনা ট্যান্ডন, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, দিশা পাটানি। অন্যদিকে 'হেরা ফেরি ৩'-এ অক্ষয় কুমার, পরেশ রাওয়াল এবং সুনীল শেট্টি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন।