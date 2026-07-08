জাকার্তায় মোদীর মুখে ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’ প্রসঙ্গ, আপ্লুত করণ দিলেন ধন্যবাদ

জাকার্তায় মোদীর মুখে ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’ প্রসঙ্গ, আপ্লুত করণ দিলেন ধন্যবাদ
প্রধানমন্ত্রী মোদী জাকার্তার বক্তৃতায় বলিউড সিনেমা 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' এর নাম নিয়েছেন, যার ফলে করণ জোহর ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি শেয়ার করে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। ইন্দোনেশিয়ার সাথে 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' এর সম্পর্ক কী?
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইন্দোনেশিয়া সফর খবর নিয়ে চলছে তুমুল জল্পনা কল্পনা। এবার এই সফরের সময় তাঁর একটি বক্তৃতা চলচ্চিত্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে করণ জোহর এই বক্তব্য শুনে বেশ খুশি। আসলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব বাড়াতে গিয়ে শাহরুখ খানের অভিনীত সিনেমা ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’-এর কথা উল্লেখ করেছেন।
করণ নিজের ইনস্টাগ্রামে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন যে তিনি এই সিনেমার কথা বলে ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’- এর মাধুর্যকে চিরস্থায়ী করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী কেন এই সিনেমার উল্লেখ করেছেন, তার পেছনে একটি আকর্ষণীয় গল্প রয়েছে। বক্তৃতায় ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’-এর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাকার্তায় বলেছেন, ‘এখানে ভারতের গান ’কুছ কুছ হোতা হ্যায়' খুব জনপ্রিয়। আজ আমি এটি সম্পর্কে বলেছি যে যখন ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া একসাথে কাজ করে তখন 'কুছ কুছ' থেকে আরও এগিয়ে 'বহুত কুছ' হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তৃতায় তাঁর সিনেমার উল্লেখ পেয়ে করণ জোহর বেশ খুশি।
করণ জোহর কী স্টোরি শেয়ার করলেন?
করণ তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তৃতার ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, ‘আমি খুব খুশি এবং গর্বিত কারণ আমাদের মাননীয় প্রাধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাকার্তায় ’কুছ কুছ হোতা হ্যায়' নিয়ে কথা বলেছেন। একমাত্র ভাষা যা সর্বাধিক প্রভাবশালী, তা হল ভালোবাসা। এই গানকে গ্রহণ করার জন্য এবং চিরকাল অমর করে রাখার জন্য ধন্যবাদ।'
’কুছ কুছ হোতা হ্যায়'-এর সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্ক:
করণ জোহরের পরিচালনায় নির্মিত 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' সিনেমাটি ১৯৯৮ সালে ভারতে মুক্তি পেয়েছিল। ২০০১ সালে এর স্ক্রীনিং ইন্দোনেশিয়ায় হয়। সিনেমাটি সেখানে দর্শকের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়, বিশেষ করে এর টাইটেল ট্র্যাকটি।
রিপোর্ট অনুযায়ী, শাহরুখ খানের এই সিনেমাটি সেখানে 'টাইটানিক' এর চেয়েও বেশি সফল ছিল। দিল্লিতে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের উদযাপনে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রাবোভো সুবিয়ান্তো প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। সে সময় ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিদল 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' গেয়ে সবাইকে আশ্চর্য করে তুলেছিল। রাষ্ট্রপতি ভবনে লাইভ ব্যান্ডের সাথে এই গানটি পরিবেশন করা হয়। এর ফলে ব্যাপক হাততালিও পড়ে। সেই সময় কাজল একটি ভিডিও টুইট করে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।
'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' সম্পর্কে
'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' সিনেমাটি করণ জোহরের পরিচালনায় প্রথম কাজ। এই সিনেমায় প্রধান অভিনেতা শাহরুখ খান। রানি এবং কাজল তাঁর বিপরীতে রয়েছেন। এছাড়া সলমন খানও এই সিনেমায় ক্যামিও করেছেন। সিনেমাটি ভারতে একটি অল-টাইম ব্লকবাস্টার ছিল। এটি ইন্দোনেশিয়াতেও খুব জনপ্রিয় হয় এবং সেখানে সুপারহিট হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১০ কোটি টাকায় নির্মিত 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০৭ কোটি টাকা আয় করেছিল।