    ‘রামায়ণ’ নিয়ে মন্তব্যের জেরে বিপাকে প্রকাশ, অভিনেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপি নেতার

    কিছুদিন আগে প্রকাশ রাজ রামায়ণ নিয়ে একটি মন্তব্য করেছিলেন, যার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ট্রোল হয়েছিলেন অভিনেতা। এ কারণে এখন অভিনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

    Apr 21, 2026, 22:54:22 IST
    By Swati Das Banerjee
    প্রকাশ রাজ প্রায়ই কোনও না কোনও কারণে খবর বা বিতর্কে থাকেন। এবার কিছুদিন আগে ‘রামায়ণ’ নিয়ে এমন মন্তব্য করেছিলেন তিনি, যার কারণে তিনিও ট্রোলের শিকার হয়েছিলেন। এখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন এক বিজেপি নেতা।

    'রামায়ণ' নিয়ে মন্তব্যের জেরে বিপাকে প্রকাশ
    অন্ধ্রপ্রদেশের বিজেপি নেতা এবং তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম বোর্ডের সদস্য ভানু প্রকাশ এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি অভিনেতার বিরুদ্ধে মানহানিকর ও আপত্তিকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত করেছেন। ভানু অনুরোধ করেছেন যে কেবল প্রকাশের বিরুদ্ধে নয়, যারা এই জাতীয় বক্তব্যকে সমর্থন করে তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তিনি প্রকাশের করা বিবৃতিগুলিকে মানহানিকর বলে অভিহিত করেছেন এবং দাবি করেছেন যে এগুলি ধর্মীয় আখ্যানকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

    কী ঘটেছে?

    জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত কেরালা সাহিত্য উৎসবের প্রকাশ রাজও অংশ নিয়েছিলেন। এই অধিবেশনে তিনি রামায়ণ থেকে অনুপ্রাণিত একটি সংস্করণ বর্ণনা করেন, যা মূলত শিশুদের থিয়েটার কর্মশালায় ভাগ করা হয়েছিল। তার বর্ণনায়, প্রকাশ সেই গল্পের কথা বলেছেন যেখানে শূর্পণখা রাম এবং লক্ষ্মণের ফল খাওয়ার অভিযোগ করেছেন, কিন্তু রাবণ বলেন, ক্ষুধার্তকে খেতে দাও’। এই সম্পর্কে, প্রকাশ রসিকতা করে যে রাম ফলের জন্য অর্থ দেওয়ার কথা বলে, কিন্তু তাকে বেশি দাম (জিএসটি) চাওয়া হয়। শূর্পণখা নাকি ২০০০ ডলার ও জিএসটি চান। অত টাকা না থাকায় রাবণ শেষে নাকি রাম-লক্ষ্মণকে বীজ বপন করে যেতে বলেন।

    এই ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর তৈরি হয় বিতর্ক। এই মর্মে ১৬ এপ্রিল অ্যাডভোকেট অমিতা সচদেব একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যে অভিনেতার বক্তব্য ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও সনাতন ধর্মের অপমান সহ্য করা হবে না।

    সম্প্রতি ডাকাত ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যেখানে প্রধান চরিত্রে ছিলেন আদিভি শেশ এবং মৃণাল ঠাকুর। এই মুহূর্তে তার অনেক ছবি মুক্তির জন্য প্রস্তুত যেমন জন নায়াকন, বারাণসী, স্পিরিট, ফাদার, মিরাকল। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও মহেশ বাবু। একই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে 'স্পিরিট' ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রভাস ও তৃপ্তি ডিমরি।

