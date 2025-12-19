‘ধুরন্ধর’-এর আইটেম সং-এ নাচলেন নিক! ‘জিজু'র নাচ দেখে উচ্ছ্বসিত রণবীর কী বিশেষ মন্তব্য করলেন?
হলিউডের হার্টথ্রব অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক তথা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসের স্বামী নিক জোনাস মজেছেন বলিউডের গানে। অতীতে বারবার নেটদুনিয়ায় তাঁকে হিন্দি ছবির চার্টবাস্টার হিট গানে নাচতে দেখা গিয়েছে। গ্যারি সান্ধুর ‘দে দে প্যায়ার দে’ (২০১৯), অথবা কোনও অনুষ্ঠানের আগে হৃতিক রোশনের 'ওয়ার ২'-এর টাইটেল ট্র্যাকের সঙ্গে কোমর দোলাতে দেখা গিয়েছে। তাঁর সর্বশেষ নাচের ভিডিয়োতে, নিক তার ভাই জো জোনাস এবং কেভিন জোনাসের সঙ্গে ‘ধুরন্ধর’-এর গানে নেচেছেন।
অক্ষয় খান্না এবং রণবীর সিংয়ের ছবির একটি হিন্দি গানের তালে তালে জোনাস ব্রাদার্সের নাচের দৃশ্য যে ২০২৫-এ এককথায় হিট তা বলাই বাহুল্য। তবে নেটিজেনরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। নিক জোনাস তার অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করা এই ইনস্টাগ্রাম রিলে গায়ক এবং তাঁর ভাই জো জোনাস এবং কেভিন জোনাসকে 'ধুরন্ধর' -এর আইটেম সং-এ নাচতে দেখা গিয়েছে। যা সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেছেন জেসমিন স্যান্ডলাস এবং মধুবন্তী বাগচী। এই ভিডিয়োর সঙ্গে নিক ক্যাপশনে লেখেন, ‘প্রি-শো হাইপ গানটি আনলক করা হয়েছে।’ আর তাঁর এই ভিডিয়ো দেখে স্বয়ং রণবীর ছিলেন নীচের মন্তব্য করে লিখেছেন, ‘হাহাহাহাহাহা জিজুউউউউ জান ডিইইইই।'
রণবীরের মন্তব্যের উত্তরে নিক লিখেছেন: ‘@ranveersingh ভাই! ধুরন্ধর টাইটেল ট্র্যাকটি আসছে! তোমার এবং পরিবারের জন্য ভালোবাসা। চলো যাই!’
পরিচালক আদিত্য ধরও ভিডিয়োটিতে মন্তব্য করেছেন, লিখেছেন: ‘ঠিক আছে... এটা আমার দিনটাকে আরও সুন্দর করে দিয়েছে।’ ছবিতে, অভিনেতা ক্রিস্টল ডি'সুজা এবং আয়েশা খান ‘শররাত’ গানটিতে নাচ করেছেন। এই ছবিতে রণবীরের বিপরীতে সারা অর্জুনকে দেখা গিয়েছে। তিনিও মন্তব্য করেছেন। তিনি লেখেন, ‘নাহ!!! এ কী ব্যাপার?’ অন্যদিকে, আয়েশা ছবির একটি চরিত্রের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘আপনি কি বড় সাহাব?’
