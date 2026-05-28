Rezwan Rabbani Sheikh: গরু জবাই থেকে বিরত থাকুন, অন্যের ভাবাবেগে আঘাত নয়', মুসলিমদের বার্তা রেজওয়ানের

Rezwan Rabbani Sheikh: গরু জবাই থেকে বিরত থাকুন, অন্যের ভাবাবেগে আঘাত নয়', মুসলিমদের বার্তা রেজওয়ানের
মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ঘনিষ্ঠ অভিনেতা বলেই পরিচিত ছিলেন রেজওয়ান। রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে, এখন ক্ষমতায় বিজেপি। বদল এসেছে ইদ পালনের নিয়মে। সেইসব নিয়ম মেনে চলার বার্তা দিলেন অভিনেতা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় সচরাচর চটুল প্রচারের আলোয় ভেসে থাকতে চান না তিনি। যখনই কথা বলেন, চারপাশের সমাজ আর রাজনীতি নিয়ে সপাট কথা বলতেই ভালোবাসেন টলি-অভিনেতা রেজওয়ান রব্বানি শেখ। দীর্ঘ সময় ধরে ছোটপর্দা থেকে দূরে আছেন নায়ক। সন্ধ্যাতারা খ্যাত অভিনেতা কুরবানির ইদে নিজের সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে এক অত্যন্ত সাহসী ও দায়িত্বশীল বার্তা দিলেন অভিনেতা। আসন্ন ইদ-উল-আজহা (কোরবানির ইদ) উপলক্ষে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন— সংযমই হোক উৎসবের আসল মন্ত্র।
‘রেস্ট্রেন নয়, রিফ্রেন করুন!’ কড়া বার্তা রেজওয়ানের
সোশ্যাল মিডিয়ায় ইংরেজিতে লেখা একটি দীর্ঘ পোস্টে রেজওয়ান তাঁর সম্প্রদায়ের ভাই ও তাঁদের পরিবারের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ‘ঘোষণা’ করেছেন। যেখানে কোনো রাখঢাক না রেখে অভিনেতার সরাসরি বার্তা: ‘আসুন আমরা নিজেদের শুধু সংযত না থেকে, বরং সচেতনভাবে বিরত রাখি। দেশের একজন সৎ ও আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে আসুন আমরা গবাদি পশু জবাই করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকি। বর্তমান সরকারি নিয়ম মেনে কেবল অনুমোদিত পশুদেরই কোরবানি দেওয়া হোক।’
‘অহিংস ও শান্তিপূর্ণ হোক ঈদ’
সাম্প্রতিক সময়ে নানা উৎসবকে কেন্দ্র করে যেভাবে বারবার ধর্মীয় মেরুকরণ বা অশান্তির মেঘ দানা বাঁধে, রেজওয়ান যেন সেখানে এক শান্তির দূত। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতিও সমান শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি লেখেন— ‘আমাদের আশেপাশের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সম্মান জানাতে হবে, কোনোভাবেই যেন তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে। ঈদ-উল-আযহা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ। ইনশাআল্লাহ।’
ঈদের আবহে দাঁড়িয়ে টলিপাড়ার এক জনপ্রিয় মুসলিম অভিনেতার মুখে এমন ভারসাম্যপূর্ণ, অহিংস এবং সম্প্রীতির বার্তা সত্যিই বিরল। নেটিজেনদের বড় একটা অংশ রেজওয়ানের এই ‘আইন মেনে চলা’ এবং ‘অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার’ স্পষ্ট অবস্থানকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।