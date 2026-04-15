Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shreya Ghoshal Dance Video: শাড়ি, সঙ্গে লং কোট! চিকনি চামেলি গানে ভরা মঞ্চে ঠুমকো লাগালেন শ্রেয়া ঘোষাল

    Shreya Ghoshal: শ্রেয়ার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যা লন্ডনে হওয়া কনসার্টে। সবুজ শাড়িতে শ্রেয়ার চিকনি চামেলি গানে ঠুমকো দেখে নেটপাড়ার চোখ কপালে। 

    Apr 15, 2026, 17:30:14 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Shreya Ghoshal: কদিন আগেই শ্রেয়া ঘোষাল ঘোষণা করেছিলেন যে, নতুন করে কোনো আইটেম সং গাইবেন না তিনি, যেগুলোতে মহিলাদের ভোগ্যপন্য হিসেবে তুলে ধরা হয়। তবে এরই মাঝে শ্রেয়ার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যা লন্ডনের ওটু এরিনাতে। প্রায় ২০ হাজার দর্শকের সামনে লাইভ পারফরমেন্স দেন শ্রেয়া। নীল রঙের শাড়িতে দেখা গেল শ্রেয়া ঘোষালকে। পরেছিলেন সবুজ রঙের লং কোট। আর শুধু গানই গাইলেন না শ্রেয়া, জমিয়ে নাচলেন। আপাতত শ্রেয়ার ঠুমকোয় মজেছে নেটপাড়া।

    শ্রেয়া ঘোষালের মোট সম্পদের পরিমাণ কত? (PTI)
    প্রসঙ্গত, কদিন আগেই এই চিকনি চামেলি প্রসঙ্গ টেনে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন শ্রেয়া। রাজ শমানির এক পডকাস্টে শ্রেয়া জানান, ‘চিকনি চামেলি’-র আকাশছোঁয়া সাফল্যের পর তাঁর কাছে একের পর এক এমন অনেক গানের প্রস্তাব এসেছে, যেগুলোর লিরিক্স ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের এবং অবমাননাকর। শ্রেয়ার কথায়, ‘চিকনি চামেলি ভালো গান ছিল, কিন্তু এরপর আমাকে এমন সব গান অফার করা হয় যেখানে মহিলাদের কেবল ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেসব গানের কথা এতটাই কুরুচিকর ছিল যে সেগুলো রেকর্ড করতে আমার লজ্জা করছিল।’

    ‘এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর এমন গান করব না যেখানে নারীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। এমনকি যখন ছোট বাচ্চাদের ওই ধরনের গানের তালে নাচতে দেখি, তখন মাঝেমধ্যে চোখ বন্ধ করে ফেলি।’, আরও বলেছিলেন শ্রেয়া ঘোষাল। আর গায়িকার এই মন্তব্যে রীতিমতো মুগ্ধ করেছিল তাঁর অনুরাগীদের।

    সারেগামাপা জিতে সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেন শ্রেয়া ঘোষাল। ২০০২ সালে দেবদাস ছবির ‘বৈরি পিয়া’ গান দিয়ে বলিউডে তাঁর অভিষেক হয়। তাঁর বাবা বিশ্বজিৎ ঘোষাল একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং মা শর্মিষ্ঠা ঘোষাল সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। নিজের প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমের জোরে আজ তিনি দেশের অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় গায়িকা।

    ২০০২ সালে সঞ্জয় লীলা বনসালির 'দেবদাস' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বলিউডে তাঁর অভিষেক ঘটে এবং প্রথম ছবিতেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। চারবার জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী এই শিল্পী ২ দশকেরও বেশি সময় ধরে বলিউডে রাজত্ব করছেন। এছাড়াও শ্রেয়া ৬টি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার এবং অসংখ্য আইফা ও স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন। ২০১৫ সালে তিনি শৈশবের বন্ধু শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন। ২০২১ সালের ২২ মে শ্রেয়ার কোলে আসে ছেলে দেবয়ান। খুদেকে মাঝেসাঝেই দেখা যায় মায়ের সঙ্গে। এমনকী, লাইভ শো-তেও মায়ের গান শুনতে আসে দেবয়ান।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Shreya Ghoshal Dance Video: শাড়ি, সঙ্গে লং কোট! চিকনি চামেলি গানে ভরা মঞ্চে ঠুমকো লাগালেন শ্রেয়া ঘোষাল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes